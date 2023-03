L’agrotech africaine, une opportunité pour l’agriculture du continent - adakar.com

News Afrique Article Afrique L’agrotech africaine, une opportunité pour l’agriculture du continent Publié le lundi 27 mars 2023 | RFI

L`agrotech africaine, une opportunité pour l`agriculture du continent

En Afrique, les nouvelles technologies locales permettent un développement du secteur agricole sur le continent. Des applications de l’agrotech africaine ont été présentées au South By Southwest, le festival de l’innovation à Austin, au Texas, du 10 au 19 mars.



De notre envoyé spécial à Austin,



En Afrique, seuls 2% des prêts vont vers l’agriculture. Pour les banques, ce secteur est trop risqué et les investisseurs rechignent à financer quoi que ce soit. Mais avec une population continentale jeune, l’utilisation des nouveaux outils permet de passer outre les financements traditionnels.



Des nouvelles technologies permettent d’augmenter le rendement et d'obtenir des conseils de scientifiques plutôt que d’apprendre en tâtonnant. Il y a par exemple DigiCow. Cette application permet aux petits producteurs laitiers africains d’enregistrer les données de production de lait de leurs vaches (les horaires d'alimentation, les données de la traite, les données de vente, les données d'élevage, les informations sur la santé du bétail…).