Le Sénégal forme aux métiers du gaz Publié le lundi 27 mars 2023 | RFI

© Autre presse par DR

L’exploitation des gisements off-shore sénégalais devrait débuter à la fin de l'année 2023. Dans cette perspective, l’État a mis sur pied dès fin 2017 l’INPG, l’Institut national du pétrole et du gaz, pour former aux métiers de ce nouveau secteur prometteur.



De notre correspondante à Dakar,



Des calculs – indéchiffrables pour les novices –, s’affichent sur l’écran. Une vingtaine d’élèves suivent un cours en visioconférence. Ce jour-là, il est question de forage. « On est au niveau des complétions du puits. Donc, tout l'équipement qu'il faut pour avoir une productivité du puits », explique Rose Marie Correa.



À 30 ans, elle est ingénieure électromécanique de formation. Après 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur minier et le BTP, elle est en reconversion. « Le domaine pétrolier, c'est un nouveau domaine pour le Sénégal. Et je me dis qu'on a notre place au niveau de l'expertise. C'est important pour moi de travailler pour mon pays », souligne Rose Marie Correa.