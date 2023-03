Football: le Sénégalais Idrissa Guèye, à jamais le premier Lion «centenaire» - adakar.com

Publié le lundi 27 mars 2023 | RFI

Football: le Sénégalais Idrissa Guèye, à jamais le premier Lion «centenaire»

© Autre presse par DR

En disputant le match Sénégal-Mozambique (5-1), comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024, Idrissa Gana Guèye a étrenné sa 100e sélection en dépossédant Henri Camara du record du nombre de capes en équipe nationale. Une consécration logique pour ceux ont côtoyé le Lion à ses débuts.



Le 11 novembre 2011 à Mantes-la-Ville, Idrissa Guèye étrenne sa première sélection lors du match amical Sénégal-Guinée (4-1) en préparation de la CAN 2012. Ses quarante-cinq premières minutes avec le maillot des Lions ne convaincront pas le sélectionneur de l’époque, Amara Traoré, à l’inclure dans sa liste pour la CAN coorganisée par la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais tous les suiveurs de l’équipe nationale du Sénégal savaient que ce n’était que partie remise et que cette première sélection allait en appeler d’autres. Douze ans et 99 sélections plus tard, Idrissa Guèye est devenu le premier joueur de l’histoire du Sénégal à atteindre la barre des 100 sélections.