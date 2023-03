Éducation nationale: le début des vacances du deuxième trimestre de l’année scolaire initialement prévu le 31 mars 2023, est ramené au 27 mars 2023 à partir de 18 heures (officiel) - adakar.com

Éducation nationale: le début des vacances du deuxième trimestre de l'année scolaire initialement prévu le 31 mars 2023, est ramené au 27 mars 2023 à partir de 18 heures (officiel)

Cheikh Oumar Hanne

Le ministre de l'Éducation nationale Cheikh Oumar Hanne a ramené le début des vacances du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022/2023 au lundi 27 mars 2023 après la fin de journée.



Cette mesure a été prise par le gouvernement alors qu'un premier acte fixait déjà le début des fêtes communément appelées “fêtes de Pâques“ au vendredi 31 mars 2023.



"Le Ministère de I'Éducation nationale porte à la connaissance de la communauté éducative que le début des vacances du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022/2023, initialement prévu le 31 mars 2023, est ramené au 27 mars 2023 à partir de 18 heures. La fin des vacances reste maintenue au 12 avril 2023 à 8 heures", annonce le ministre de l'Éducation nationale dans un communiqué dont nous avons obtenu copie.



Selon de nombreux observateurs, la mesure est à lier à la semaine qui risque d'être tendue du fait des séries de manifestations projetées par l'opposition réunie autour de la coalition Yewwi Askan Wi à travers le pays, les, 29, 30 mars et le 3 avril prochains, mais également du procès en audience spéciale de Ousmane Sonko contre le ministre Mame Mbaye Niang pour diffamation, injures publiques, faux et usage de faux.



L'affaire qui avait fait l'objet d'un renvoi le 16 mars dernier après de violents affrontements se sont déclenchés sur tout le pays devrait être jugée le 30 mars au Palais de justice de Dakar.



Makhtar C.

