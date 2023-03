Idrissa Gana Gueye : « Le record de 100 sélections? Je remercie le bon Dieu» - adakar.com

Idrissa Gana Gueye : « Le record de 100 sélections? Je remercie le bon Dieu» Publié le dimanche 26 mars 2023

© Autre presse par DR

Idrissa Gana Gueye a été élu homme du match Sénégal

« Centenaire » ce vendredi dans le cadre du match Sénégal v Mozambique, Idrissa Gana Gueye s’est exprimé sur ce record de sélections battu en équipe nationale.







Le record ? Je remercie le bon Dieu de m’avoir donné la santé et de me permettre de pouvoir participer avec l’équipe nationale avec toutes ses sélections. C’est un record qui est battu avec Henry Camara qui le détenait. J’espère qu’il y aura d’autres sélections encore. Le secret de sa longévité en sélection ? Il n’y a pas de secret, il y a juste le travail et croire en Allah qui m’a donné la santé et qui m’a préservé de toutes ses blessures. C’est aussi le fruit de mon travail parce qu’il faut travailler en club. La suite de sa carrière en sélection ? Cela dépendra de ce que je fais en club. Si on est compétitif et en forme pourquoi pas (continuer). On est là pour accompagner les jeunes et on est là pour donner le meilleur en équipe nationale comme en club. Si le Sénégal fait appel à nous, on est toujours très fier de répondre présent et de défendre les couleurs de notre pays », a déclaré Gana Gueye.



Le milieu de terrain d’Everton se dit ainsi prêt pour le match retour la semaine prochaine à Maputo. « On va bien se reposer déjà. C’est vrai que ça va être un long voyage mais on est prêts ».







Henri Camara félicite Gana Guèye qui a battu son record







Idrissa Gana Guèye a fait tomber le record de Henri Camara le vendredi 24 mars 2023 à l’occasion du match Sénégal v Mozambique (5-1), comptant pour les éliminatoires de la Can 2023. Le milieu de terrain d’Everton a, en effet, atteint la barre des 100 sélections en équipe nationale.







Avant le match, il a été célébré par la Fédération sénégalaise de football. Il a eu droit à une haie d’honneur. Après le match, c’est la légende qui lui a rendu hommage.







« Je tiens à féliciter mon petit frère, Gana Gueye, d’avoir atteint la barre historique des 100 sélections en équipe nationale. Ce record du joueur le plus capé a toujours fait ma fierté. Défendre les couleurs de mon pays a toujours été un honneur et un privilège. Félicitations Gaindé », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

