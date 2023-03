Cédéao : validation de la stratégie de commerce électronique (2023 – 2027) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Cédéao : validation de la stratégie de commerce électronique (2023 – 2027) Publié le dimanche 26 mars 2023 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Cérémonie d`ouverture du 59è Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO

Le 59è Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ( Communauté économique des États de l`Afrique de l`ouest) s`est ouvert à Accra (Ghana), ce samedi 19 juin 2021. Tweet

Les experts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se sont réunis les 20 et 21 mars 2023 à Accra (Ghana).



Le commerce électronique, opposé au commerce traditionnel, classique ou physique, gagne du terrain sur le continent noir. Ainsi, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) souhaite se doter d’une stratégie pour la période 2023-2027.



Celle-ci vise quatre objectifs stratégiques : « le renforcement institutionnel, la sécurisation de la confiance tout au long de la chaîne d’approvisionnement du commerce électronique, la fourniture de renseignements sur le commerce électronique, et l’inclusion des groupes marginalisés et vulnérables », indique un communiqué de l’organisation régionale parvenu ce vendredi à APA.



Du 20 au 21 mars dernier, des experts de la Cédéao ont pris part à la 5e réunion régionale sur le développement de la stratégie de commerce électronique dans la capitale ghanéenne. À cette occasion, ils ont validé ladite stratégie et le plan de sa mise en œuvre « en vue de leur soumission aux ministres responsables du commerce » dans les États membres.



« La stratégie de commerce électronique est conforme aux ambitions de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et de la Vision 2050 de la Cédéao, visant à tirer parti de la numérisation pour le développement économique et cherche à créer un écosystème de commerce électronique durable, inclusif et sécurisé soutenant les efforts de la Cédéao pour utiliser la technologie afin d’accélérer le changement structurel et de favoriser l’intégration régionale à travers la diversification économique et la création d’emplois », assure la Cédéao.



Dans son allocution de bienvenue, le professeur Kwaku Appiah-Adu, conseiller principal au cabinet du vice-président du Ghana, a souligné « le potentiel de l’économie numérique pour l’avenir de l’Afrique, en insistant sur l’importance de relever les défis existants en matière de connectivité et d’électricité et sur la nécessité de veiller à ce que les groupes marginalisés et vulnérables profitent de l’économie numérique ».



Appiah-Adu a en outre exhorté« les États membres à s’appuyer sur la stratégie de commerce électronique de la Cédéao afin de promouvoir une vision commune d’une économie numérique dynamique et inclusive pour l’Afrique de l’Ouest ».



Pour sa part, Kolawole Sofola, Directeur du Commerce de la Commission de la Cédéao, a rappelé « l’importance de la stratégie pour les efforts de la région visant à utiliser la technologie comme outil de développement », non sans déclarer que « la mise en œuvre efficace de la stratégie de commerce électronique de la Cédéao conduirait à une augmentation de l’adoption et de l’utilisation du commerce électronique dans la région, soutiendrait la transformation structurelle des économies des États membres basée sur le numérique, et approfondirait l’intégration commerciale régionale ».



Enfin, Cécile Barayre-El Shami, Cheffe de la Section du renforcement des capacités en matière d’économie numérique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a réitéré « l’engagement continu à soutenir la Cédéao dans la mise en œuvre de la stratégie » et mis l’accent sur « les facteurs de succès pour sa mise en œuvre, y compris un leadership politique fort, et un cadre de coordination robuste au niveau national et régional ».



ID/APA