La vice-présidente américaine Kamala Harris en tournée en Afrique Publié le dimanche 26 mars 2023 | RFI

La vice-présidente américaine Kamala Harris entame ce dimanche 26 mars une tournée d’une semaine dans trois pays africains. C’est une réaffirmation de l’intérêt américain pour le continent.



Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin



« Vous n’avez pas fini de nous voir en Afrique ». C’était le message du secrétaire d’État américain Antony Blinken à la fin du dernier sommet États-Unis/Afrique à la mi-décembre à Washington. Et en effet, après la secrétaire au Trésor, après la première dame Jill Biden, après le chef de la diplomatie américaine lui-même, et en attendant le président, c’est maintenant la N°2 de l’exécutif américain qui se déplace pour assurer le suivi de ce sommet.



Avec un message et une volonté : changer la perception et le discours sur l’Afrique en parlant d’autre chose que de crises et d’instabilité. Il s’agit d’un voyage résolument tourné vers le futur, la technologie et la jeunesse. Pour cette tournée, la vice-présidente va passer par des pays qui ne sont pas confrontés au plus difficile des enjeux de sécurité, de pauvreté ou de gouvernance.