News Société Article Société Investir dans l’avenir des jeunes filles pour accélérer les transformations positives de nos sociétés Publié le dimanche 26 mars 2023 | RFI

Gilles Yabi, responsable du Think tank Wathi

Ça fait débat avec Wathi. Gilles Yabi, Wathi a organisé le 8 mars 2023 une table ronde en collaboration avec la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, sur le thème de l’autonomisation des jeunes filles. Pourquoi s’intéresser en particulier aux jeunes filles ?



Parce que les germes de la discrimination à l’égard des femmes commencent dès la petite enfance et que les options de vie pour une grande partie des filles sont très vite restreintes. Malgré des progrès notables, les inégalités restent énormes entre filles et garçons. Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a rappelé que près de six filles sur dix en Afrique de l'Ouest et du Centre ne fréquentent toujours pas l'école secondaire, deux filles sur dix ont leur premier enfant alors qu'elles sont encore adolescentes. Évidemment, ce sont aussi largement les filles des milieux sociaux les plus défavorisés qui ont le moins de chances d’échapper aux pièges qui se dressent précocement sur leur chemin.



En 2013, la Banque mondiale a conçu un projet axé sur l’autonomisation économique des femmes et le dividende démographique au Sahel, connu sous l’acronyme SWEDD en anglais. Ce projet a été étendu à plusieurs pays au-delà du Sahel : Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, en plus du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Avec des résultats probants. Au Niger par exemple, les filles reçoivent une allocation annuelle pour l'alimentation et le logement, ce qui leur permet de trouver des familles d'accueil plus proches de leur école. Cela a réduit le décrochage scolaire de 53%. Il n’y a pas de doute sur l’utilité d’investissements comme celui-là. Je parle à dessein d’investissements et pas de dépenses sociales, parce qu’il s’agit bien d’un investissement précieux.