Guy Marius Sagna: "Babacar Fall de la RFM, m'a dit il y a quelques jours : ''arrêtes de m'envoyer tes merdes! Tu es la pire crapule que j'ai jamais connue!''"

Guy Marius Sagna: "Babacar Fall de la RFM, m'a dit il y a quelques jours : ''arrêtes de m'envoyer tes merdes! Tu es la pire crapule que j'ai jamais connue!''" Publié le samedi 25 mars 2023

© aDakar.com par ND. F

Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Babacar Fall de la RFM m’a envoyé cela parce que j’ai dénoncé la justice néocoloniale de Macky Sall et de sa bourgeoisie bureaucratique. Depuis 2012, avec Macky, les sénégalais ne sont pas égaux devant la justice. Ceux qui sont avec lui, qui le défendent, qui détruisent ses adversaires peuvent tout dire et tout faire ils ne seront jamais inquiétés par la justice. Les rares exceptions que Macky lui-même crée ne font que confirmer cette règle : les sénégalais ne sont plus égaux devant la justice.



Babacar Fall de la RFM a dit ces mots à mon endroit parce que j’ai ajouté que même dans la presse les groupes de presse et les journalistes ne sont pas égaux devant la justice sénégalaise manipulée par Macky Sall. En effet j’affirme haut et fort que ce ne sont plus les faits qui conduisent les journalistes en prison ou les maintiennent en liberté mais la ligne éditoriale de leur organe de presse, de leur émission.



C’est pourquoi j’ai dit dimanche et lundi derniers que si Pape Ndiaye était du groupe GFM il n’aurait pas été envoyé en prison par Macky Sall. De même, si Papis Diaw et Ndiaga Ndour étaient du groupe Walfadjiri ils auraient été envoyés en prison par Macky Sall.



Babacar Fall et d’autres ont affirmé qu’en disant cela je suggérais d’attaquer le groupe GFM.

Questions. En titrant par exemple "Sonko en mauvaise posture", "Sonko les actes contre nature", "Deux armes à rayon X sur la tête de Sonko", "Ousmane Sonko et "ses chiens de garde"", "Ces liaisons qui ont perdu l’imam Alioune Ndao" que suggérait le groupe GFM ?



Que suggère le groupe GFM en disant que le docteur Ousmane Cissé n’est pas dans le tableau de l’ordre des médecins ?



Que suggère le groupe GFM quand sur une longue période des journalistes à eux font des critiques ad hominem sur Ousmane Sonko et moi?



Je vais conclure par deux choses.



La première, je réaffirme fortement que je dénonce toute insulte et toute atteinte à l’intégrité physique d’un journaliste du fait de la ligne éditoriale de son organe de presse. Je vais le répéter inlassablement :

"Un journaliste dispose d’à peine plus de pouvoir sur l’information qu’une caissière de supermarché sur la stratégie commerciale de son employeur" (Serge Halimi)



Les propos de Babacar Fall de la RFM ne méritent que la réponse de Édouard Louis : «Je m’en fiche. Les attaques, je les porte toujours comme des médailles. Je n’aimerais pas être un auteur pas attaqué. Aux auteurs épargnés, je leur demande : comment vivez-vous le fait de ne pas être attaqués ? N’avez-vous pas l’impression de faire quelque chose qui ne change rien au monde ?»



Nous allons changer le Sénégal et l’Afrique.



MACKY DOO BOKK!



GMS