Le BRT s'annonce, les bouchons s'amoncèlent Publié le samedi 25 mars 2023

© Autre presse par DR

Transport: les premiers Bus Rapid Transit (BRT) débarquent au port de Dakar

Conséquence de la rapide urbanisation démographique, les embouteillages dans les capitales africaines, dont Dakar, incitent certaines villes à innover les transports et l’urbanisme. Avec plus ou moins de succès.



Dakar, c’est aussi une ville marquée par la fréquence des embouteillages qui rendent difficile la circulation.



En jours de semaine, ronds-points et croisements sont les lieux les plus névralgiques en termes de bouchons.



Malgré l’appoint du TER qui ne dessert malheureusement pas l’intérieur de la ville, les embrouillages restent toujours une réalité qui accable les usagers dont les activités sont chahutées.



A l’annonce de l’arrivée à Dakar des premiers BRT (Bus Rapid Transit), les bouchons inquiètent et encombrent autant les routes de la capitale que les esprits des Sénégalais…