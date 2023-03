Dakar, nouvelle cible des trafiquants de drogue en Afrique de l’Ouest - adakar.com

Publié le samedi 25 mars 2023 | LeMonde.fr

Drogue: quel impact sur la stabilité politique en Afrique de l’Ouest?

Placée sur les nouvelles routes de la drogue, la capitale sénégalaise voit la consommation locale de stupéfiants flamber. A tel point qu’un centre de prise en charge des addictions, le premier du genre en Afrique de l’Ouest, y a ouvert en 2015.



« T’as une seringue pour moi ? », lance d’une voix fluette une grand-mère filiforme. Elle tend ses longs bras maigres et attrape un kit dans les mains d’un médiateur social : des lingettes désinfectantes et une seringue conditionnée, pour les jours où l’appel de l’héroïne sera trop fort. Depuis sept ans, la femme aux lèvres tatouées soigne son addiction à la poudre blanche, qu’elle sniffait, et au crack. Comme près de 300 autres usagers de drogues injectables, elle suit un traitement à base de méthadone, un substitut aux opiacés, au Centre de prise en charge intégrée des addictions (Cepiad) de Dakar.