Sénégal : la FIFA annonce une contribution de 3 millions de dollars pour la rénovation d’un stade à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal : la FIFA annonce une contribution de 3 millions de dollars pour la rénovation d’un stade à Dakar Publié le samedi 25 mars 2023 | Xinhua

© Autre presse par DR

Égypte 2023: la CAF présente les stades qui abriteront la CAN U20

Tweet

La Fédération internationale de football (FIFA) va contribuer à hauteur de trois millions de dollars aux travaux de rénovation du stade Demba Diop de Dakar, a annoncé jeudi Fatma Samoura, la secrétaire générale de l'instance dirigeante du football mondial.



Elle s'exprimait lors du lancement des travaux de rénovation de ce stade en présence notamment du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.



''Ce stade représente une opportunité et sera privilégié pour le sport féminin afin de permettre aux filles et aux jeunes de pratiquer le sport, le football en particulier, dans de meilleures conditions", a-t-elle ajouté en disant espérer que ''les travaux puissent être terminés dans les délais approuvés''.



M. Senghor a remercié la FIFA pour son engagement financier auprès du Sénégal et des fédérations sportives. ''Beaucoup de projets de ce genre ont été réalisés par la FSF à travers le programme FIFA Forward'', a-t-il souligné. Selon lui, la première phase des travaux de rénovation sera achevée dans un délai de 12 mois.



Construit lors de jeux de l'Amitié en 1963, le stade Demba Diop a été longtemps la plus grande enceinte sportive du Sénégal avant de tomber en désuétude, puis d'être fermé à la compétition en juillet 2017 au lendemain d'une finale de Coupe nationale de football émaillée par des incidents ayant fait huit morts et une centaine de blessés.