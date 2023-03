Rareté du sucre à Dakar: la CSS, dans l’incapacité de satisfaire la demande des Sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rareté du sucre à Dakar: la CSS, dans l’incapacité de satisfaire la demande des Sénégalais Publié le samedi 25 mars 2023 | pressafrik.com

© Autre presse par DR

Répartition de 25 000 tonnes de sucre: La polémique enfle

Tweet

Le sucre, produit de grande consommation surtout durant le ramadan se fait rare à Dakar. Le kilogramme du sucre en poudre est passé de 600 à 700 FCFA et le paquet de sucre en morceau de 1000 à 1200 FCFA. Une situation que beaucoup de consommateurs ont condamné. Au banc des accusés les commerçants.



Mais l’on apprend que la raison de cette rareté du sucre sur le marché est en grande partie due à l’incapacité de la Compagnie sucrière sénégalaise d'en produire assez.

Le besoin des Sénégalais estimé à 1000 tonnes/jour, et la production de la CSS dépasse légèrement les 800 tonnes/jour



Le besoin en sucre des Sénégalais en cette période du ramadan est estimé à 1000 tonnes par jour, selon des informations obtenues par PressAfrik. Et le stick journalier du complexe agro-industriel qui détient le monopole de la commercialisation du sucre au Sénégal, est estimé à 815 tonnes. Un gap de 185 tonnes à combler. Qui, en ce mois de ramadan abouti généralement à une pénurie du produit.



De ce fait, la rumeur selon laquelle ce sont des commerçants qui détournent le produit ne tient pas, selon certaines sources du ministère du Commerce. « C’est leur tenir un faux procès, de fausses accusations. En matière de marché quand l’offre est supérieure à la demande, il n’y aura pas de manque » , nous souffle un des employés dudit ministère.



Celui-ci en rajoute : « Quand un commerçant commande trois (3) camions, d’abord ça lui prend trois jours. Arrivé à la date butoir au lieu de te donner ces trois (3) camions, on te livre un (1). Alors que ces clients l'attendaient. Ces genres de situation conduisent à une pénurie et à la hausse par la plupart des grossistes. »



En reculant un peu plus, notre interlocuteur explique pourquoi l’année dernière, le manque était moins visible. À l’en croire, «c’est parce que la Compagnie ne pouvait pas stocker son sucre à Richard Toll. Du coup, il venait à Dakar pour le faire. C’est la raison pour laquelle au mois de mars et d’avril, la compagnie ne vend pas son sucre à Richord Toll. Tout son sucre est vendu à Dakar parce que c’est là que c’était stocké le produit ».



Pour mettre fin à cette tracasserie, « il n’ y a que le stock complémentaire importé pour combler ce manque. Où même penser à démocratiser la commercialisation du sucre au Sénégal. Et c’est ne pas laisser la CSS détenir le monopole dans ce marché. Ils n’ont qu'à donner aux commerçants le droit d’importer le sucre surtout en ce mois de ramadan, qui est la période de forte consommation.», a-t-il proposé.



Les explications de la CSS



Le responsable de la CSS, que PressAfrik a joint via téléphone, d'indiquer qu'il "y a moins de deux mois, la Compagnie était à 600 tonnes par jour. Mais c'est vrai ces derniers temps c'est 1000 à 1300 tonnes qui sortent par jour. Mais avec le ramadan, la CSS table sur 24.000 tonnes pour le mos. Ce qui fait 800 tonnes pour jour tout au long de 30 jours. "



Concernant la rareté du produit, le responsable de la CSS a fait savoir que les industries également s'approvisionnent avec ce sucre. Selon elle, c'est la seule explication à cette pénurie. Tout en indiquant, ignorée le besoin en sucre de ces industries de boissons , biscuits, jus, laitiers entre autres.



" Il y a des industries qui s'approvisionnent avec ce sucre. Et si ce n'était pas le cas, 800 à 900 tonnes par jour suffisent pour la consommation des Sénégalais", a t-elle fait remarquer.