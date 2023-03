Éliminatoires CAN 2023 : le Sénégal corrige le Mozambique 5-1 au stade Abdoulaye Wade - adakar.com

Éliminatoires CAN 2023 : le Sénégal corrige le Mozambique 5-1 au stade Abdoulaye Wade
Publié le samedi 25 mars 2023





Les Lions de la Téranga du Sénégal poursuivent leur sans faute dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.



Ce vendredi 24 mars 2023, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal se sont nettement imposés devant les Mamba du Mozambique. Leaders du Groupe L avec deux victoires en autant de matches avant ce soir, les Lions de la Téranga ont fait preuve de réalisme et de grande maîtrise dès l'entame de la rencontre pour presque plier la partie avant la pause.



Après 45 minutes de jeu, les Lions de la Téranga gagnaient par 4 buts à 0. L'ouverture du score intervient dès la 8e minute de jeu avec une superbe frappe de Youssouf Sabaly. Six minutes plus tard, à la 14e minute, Sadio Mané signe son retour en doublant la marque.



Les troisième et quatrième buts sont inscrits respectivement par Ilimane Ndiaye et Boulaye Dia à la 30 et à la 38e minute de jeu.



Au retour des vestiaires, les mozambicains parviendront à réduire la marque à la 48e minute de jeu par Gildo Lourenço Vilanculos.



En toute fin de partie (88e minute), les Lions du Sénégal vont inscrire un 5e but par Habib Diallo.



Avec cette nouvelle victoire sur la route des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Lions de la Téranga consolident leur position de leader du Groupe L (Sénégal, Mozambique, Bénin, Rwanda) avec 9 points après 3 journées.



Makhtar C.