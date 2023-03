La mobilisation contre la réforme des retraites est restée très forte jeudi en France. Une semaine après le passage en force du gouvernement sur ce texte, la radicalisation du mouvement s’est traduite par une hausse des violences.Des manifestations ont eu lieu dans plus de 300 villes de France, rassemblant 3,5 millions de personnes selon la CGT et 1,08 million selon le ministère de l’Intérieur. Malgré la majorité pacifique des manifestants, il y a eu des actes de violence et de vandalisme, avec des policiers et gendarmes blessés ainsi que des arrestations. Le ministre de l’Intérieur a dénoncé les violences causées par des « casseurs » d’extrême gauche. Des incidents ont eu lieu à Paris, Rouen, Nantes, Lorient, Rennes et Bordeaux. Des bâtiments ont été vandalisés, y compris l’Hôtel de ville de Bordeaux.Source : https://rfi.my/9Hck Le Parlement ougandais a voté une loi durcissant la législation contre l’homosexualité, suscitant l’inquiétude du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, qui a appelé le président Museveni à ne pas promulguer la loi. Si elle est promulguée, cette loi ferait des lesbiennes, gays et bisexuels des criminels en Ouganda, mettant en danger leurs droits humains.L’intolérance à l’homosexualité est courante en Ouganda où l’adoption du texte a été saluée par certains.Source : https://information.tv5monde.com/afrique/ouganda-l-onu-demande-au-president-museveni-de-rejeter-la-loi-contre-l-homosexualite-492768 Plus de 400 membres du groupe rebelle FACT ont été condamnés à la prison à vie dont Mahamat Mahdi Ali, le leader du mouvement, condamné par contumace, pour leur implication dans les combats ayant entraîné la mort du président tchadien Idriss Déby Itno en avril 2021. Ils sont également condamnés à payer des dommages et intérêts. Dont 20 milliards de francs CFA à l’Etat et 1 milliard de francs CFA aux ayants droit d’Idriss Déby Itno.Source : https://tchadinfos.com/proces-des-rebelles-du-fact-mahamat-mahdi-ali-condamne-par-contumace-a-la-prison-a-vie/ Malgré les clameurs des joueurs concernant les primes impayées, les Aigles du Mali sont prêts à affronter la Gambie lors de la double rencontre éliminatoire pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023.Le jeudi 23 mars 2023, peu avant 20h le sélectionneur Eric Sékou Chelle a levé le doute sur la participation effective des joueurs qui "auraient" refusé de s’entraîner l’après-midi de la veille de la 3e journée éliminatoire.Source : http://news.abamako.com/h/281889.html L’Etat de Côte d’Ivoire a affirmé que la livraison d’armes au Burkina Faso pour soutenir la lutte contre le terrorisme était conforme aux recommandations de la communauté internationale et qu’elle était en droit de le faire. Selon le porte-parole du gouvernement, le terrorisme étant un combat asymétrique, la solidarité entre les pays est nécessaire pour le combattre efficacement.Source : https://news.abidjan.net/articles/719077/Livraison-darmes-par-la-Cote-dIvoire-au-Burkina-Faso--premiere-reaction-de-lEtat-ivoirien-Porte-parole Les États-Unis accusent le réseau social TikTok de donner accès aux données confidentielles de ses utilisateurs à l’État chinois. Et de ne pas suffisamment protéger les enfants.Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a été auditionné jeudi 23 mars 2023 par le Congrès américain pour tenter de défendre le réseau social et éviter son bannissement aux Usa.Source : https://www.reuters.com/article/usa-tiktok-congr-s-idFRKBN2VP1IH Par L.L