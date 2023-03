Baye Mass dénonce les tensions socio-politiques - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Showbizz Article Showbizz Baye Mass dénonce les tensions socio-politiques Publié le vendredi 24 mars 2023 | Emedia.sn

© Autre presse par DR

Baye Mass dénonce les tensions socio-politiques

Tweet

Une chanson n’a de sens qu’à la mesure de son intérêt pour le public, chantait en substance Thione Seck. Le jeune artiste auteur compositeur Baye Mass est sur cette voie. Il vient de sortir une chanson intitulée « Yeufi doff » à travers laquelle, en fin observateur, il dénonce les récentes tensions sociopolitiques qui ont secoué le pays.



« Sénégal dafa bari yeufi doff (affaire de fou) ». Tel est le premier couplet de la nouvelle chanson de l’artiste Baye Mass. En 3 minutes, Massamba Wade à l’état civil, se penche sur les tensions sociopolitiques qui ont failli mettre le pays dans un chao, ces dernières semaines. Ainsi, il indexe tout le monde pour ne pas dire qu’il fait le procès de toute la population. Avec sa petite voix innocente empreinte d’émotion, au son de la guitare solo, l’enfant de Thiaroye-sur-Mer lance un message fort et poignant. Il dénonce une perte des valeurs au Sénégal, traduite par les récents événements qui ont secoué le pays. « Les études, la société, l’économie sont reléguées au second plan. Alors que les détails, les batailles et les affaires de fou sont exhibés comme des trophées (…). Vous ne méritez pas que je vive dans votre pays. Je dois déménager pour aller vivre dans les airs… », chante-t-il, avant d’enchainer : « Ceux qui ne connaissent rien, les immatures sont mis au-devant de la scène. Des filles, sont obnubilées par les téléphones de marque. Les billets de banque, le volet (drogue), entre autres, sont le préféré des jeunes hommes. »

Commentaires