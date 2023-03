Le directeur général de TikTok auditionné par le Congrès américain - adakar.com

Le directeur général de TikTok auditionné par le Congrès américain Publié le vendredi 24 mars 2023

WASHINGTON (Reuters) - Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a été auditionné jeudi par le Congrès américain, alors que de nombreux parlementaires sont convaincus de la nécessité d’interdire aux Etats-Unis l’application chinoise de partage de vidéos, déjà exclue des smartphones du personnel d’agences fédérales.



TikTok, qui recense plus de 150 millions d’utilisateurs américains, a été accusé de partager les données de ces utilisateurs avec le gouvernement chinois et de ne pas protéger suffisamment les enfants.



L’entreprise soutient avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars dans le dénommé “Projet Texas”, qui aborde selon elle les questions de sécurité des données et compte près de 1.500 employés à temps plein. Elle a indiqué être sous contrat avec Oracle pour stocker les données des utilisateurs américains de l’application.