Procès des rebelles du FACT : Mahamat Mahdi Ali condamné par contumace à la prison à vie

Le verdict du procès des éléments du groupe rebelle, Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) vient de tomber ce mardi 21 mars 2023. 24 sont acquittés, plus de 400 accusés (dont Mahamat Mahdi Ali, le leader du mouvement, condamné par contumace) sont condamnés à la peine d’emprisonnement à vie acte de terrorisme, mercenariat, enrôlement d’enfants dans l’armée et atteinte à la vie du chef de l’Etat . Ils sont condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts dont 20 milliards au profit de l’État et 1 milliard aux ayants droit d’Idriss Déby Itno.