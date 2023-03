France: Réforme des retraites : augmentation des violences en marge des manifestations - adakar.com

News International Article International France: Réforme des retraites : augmentation des violences en marge des manifestations Publié le vendredi 24 mars 2023 | RFI

© Autre presse par © DAMIEN MEYER / AFP

Manifestation à Rennes contre la réforme des retraites

La mobilisation contre la réforme des retraites est restée très forte jeudi en France. Une semaine après le passage en force du gouvernement sur ce texte, la radicalisation du mouvement s'est traduite par une hausse des violences.



Au total, 3,5 millions de personnes ont manifesté dans plus de 300 villes de France, selon le syndicat CGT, et 1,08 million selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation massive pour cette 9e journée d'action, mais la première depuis que le gouvernement a utilisé une disposition constitutionnelle, le 49.3.



Les manifestations ont aussi connu un regain de tensions dans plusieurs villes de France. Sporadiques depuis le début de la mobilisation le 19 janvier, les violences ont ressurgi parfois spectaculairement, monopolisant à nouveau l'antenne des chaînes de télévision et ravivant les souvenirs du mouvement populaire des « gilets jaunes ».

