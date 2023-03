Transport: les premiers Bus Rapid Transit (BRT) débarquent au port de Dakar - adakar.com

Publié le vendredi 24 mars 2023

Transport: les premiers Bus Rapid Transit (BRT) débarquent au port de Dakar

Transport: les premiers Bus Rapid Transit (BRT) débarquent au port de Dakar

Les premiers bus rapid transit (BRT) ont débarqués, jeudi 23 mars 2023, au port de Dakar, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, accompagné d’une forte délégation.







Pour mémoire, « Le BRT est un un moyen de transport qui va contribuer à l'amélioration de la mobilité à Dakar », disait en janvier dernier, le ministre Mansour Faye.



Selon lui, Le BRT est un projet majeur qui va transporter plus de 300 mille voyageurs en un temps record, soit 45 minutes de Guédiawaye à Petersen.



Les travaux du projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar ont été lancés en octobre 2021 par le président Macky Sall.







Estimé à un coût global d’environ 300 milliards de FCFA, le BRT possèdera un parc riche de 144 bus articulés. Il traversera 14 communes et transportera quotidiennement 300 000 voyageurs entre Guédiawaye (banlieue de Dakar) et le centre-ville de la capitale, selon les projections des autorités.







Le projet de ligne pilote de BRT s’inscrit dans une stratégie ambitieuse et globale de mobilité urbaine durable à Dakar menée par le CETUD. Les temps de parcours entre Guédiawaye et le Centre-ville passeront de 90 à 45 minutes dans des conditions de confort, de sécurité et de régularité substantiellement améliorées.









