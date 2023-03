Sénégal vs Mozambique: les tickets du match retirés et redistribués à des responsables de l’APR - adakar.com

Sénégal vs Mozambique: les tickets du match retirés et redistribués à des responsables de l'APR
Publié le vendredi 24 mars 2023

Les tickets pour assister au match Sénégal-Mozambique prévu ce vendredi 24 mars 2023 dans la soirée, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, ont été retirés et redistribués à des responsables du parti alliance pour la République en vu d’éviter un boycott que fomentent les partisans du Pastef.



Cette option fait suite à des posts publiés sur les réseaux sociaux où des jeunes, militants ou sympathisants du parti d’Ousmane Sonko, appellent à une manifestation pendant le match comptant pour la 3è journée des qualifications de la CAN 2023. Ces appels à manifester, considérés comme une tentative de sabotage et pris très au sérieux par le pouvoir, demandaient entre autres actions, de scander « Sonko Président » et/ou « Macky Sall dictateur ».



Face à la menace, le camp du pouvoir a décidé d’apporter la riposte. À l’issue du match des U23 contre le Mali, mercredi, instruction a été donnée par de hauts responsables de l’Etat à la Fédération sénégalaise de footbalk de récupérer tous les tickets qui restaient encore invendus dans les différents points de vente ouverts entre Dakar et Thiès (Cices, mairie Diamniadio, foyer des jeunes de Parcelles et les guichets de plusieurs stades de Dakar et Thiès). L’objectif de la manœuvre : racheter tous les tickets et les redistribuer à des militants du parti au pouvoir pour s’assurer qu’aucune tentative de sabotage ne prospérera.





