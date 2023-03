Football: le chantier de réhabilitation du Stade Demba Diop de Dakar officiellement lancé - adakar.com

Football: le chantier de réhabilitation du Stade Demba Diop de Dakar officiellement lancé Publié le vendredi 24 mars 2023

© aDakar.com par FSF

Lancement des travaux de reconstruction du Stade Demba Diop de Dakar

Dakar, le 24 mars 2023 - Les travaux de reconstruction du Stade Demba Diop de Dakar ont été officiellement lancés. Le chantier va coûter 2,5 milliards FCFA. Tweet

Les travaux de réhabilitation du Stade Demba Diop de Dakar ont été officiellement lancés, jeudi 23 mars 2023, en présence de la Secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (FIFA).



Fermé depuis juillet 2017 après qu'un pan du mur s'est effondré faisant 8 morts lors d'un match de football opposant l'US Ouakam au Stade de Mbour, le Stade Demba devrait retrouver des couleurs d'ici un an. En effet, le chantier de reconstruction est prévu pour ne durer que 12 mois.



"Avec la fermeture depuis 2017 du stade Demba Diop, le football sénégalais se sentait amputé d'une partie importante et vitale de ses infrastructures. Ce stade représente une opportunité et sera privilégié pour le sport féminin afin de permettre aux filles et aux jeunes de pratiquer le sport, le football en particulier dans de meilleures conditions. La FIFA est heureuse de rejoindre cette initiative avec une modeste somme de 3 millions de dollars pour permettre aux jeunes de pratiquer le sport en particulier le football au Sénégal", a déclaré Fatma Diouf Samoura à l'occasion de la pose de la première pierre des travaux.



Le projet de reconstruction est porté par la Fédération internationale de football association qui, sur demande du chef de l'État, a accordé un financement de 3 millions de dollars US, soit 2,5 milliards FCFA.



La cérémonie de lancement du chantier de rénovation s'est tenue en présence du représentant du ministre des Sports, du président de la Fédérations sénégalaise de football Me Augsutin Senghor mais encore du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs vice-président de la Fédération.



Le Stade Demba Diop de Dakar est le premier qui a été construit à Dakar, sur le boulevard du Président Habib Bourguiba à Sicap-Liberté. Stade de sport polyvalent, sa construction remonte à 1963, à l'occasion des Jeux de l'Amitié de la même année.



Makhtar C.