La gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de trois suspects ainsi qu'à l'identification de trois autres pillards, auteurs du cambriolage du "magasin Carrefour business group » à Ouest Foire dans la nuit du jeudi au vendredi, lors des troubles survenus à Dakar.



Ce magasin spécialisé dans la vente des appareils électriques et des téléphones portables, a été dévalisé par Sept jeunes ayant forcé la grille métallique et emporté des téléphones de marque tels que l’iPhone 13, 14, 13 Pro max…, a enregistré les caméras de vidéosurveillance.



Selon L’Observateur, qui rapporte les faits, les deux premiers ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance, avec la collaboration du propriétaire du magasin, Cheikhouna Gueye. Le premier a été attrapé sur les lieux, après que le rideau de fer soit refermé sur lui alors qu’il volait des téléphones à l’intérieur du magasin.



Les trois suspects sont encore en fuite, notamment identifiés aux noms de P. Bara, B. Dieng et M. Ndoumbé. L'enquête se poursuit.



H.B