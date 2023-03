Prix du leadership: Macky Sall reçoit la distinction pour la sécurité de l’eau en Afrique - adakar.com

Le chef de l’État a été distingué pour le combat et le leadership affirmé pour la sécurité de l’eau en Afrique. Le prix a été reçu par l’entremise du ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam des mains de Son Excellence Mokgweetsi Masisi, Président de la République du Botswana, à l’occasion de la Conférence des Nations-Unies sur l’Eau qui se tient du 22 au 24 mars 2023 à New-York.

Le Sénégal a été retenu pour la co-présidence, en binôme avec la Suisse, du dialogue interactif n°4 portant sur ‘’L’eau pour la coopération’’, à cette deuxième Conférence des Nations unies sur l’eau. La co-présidence du dialogue interactif n°4 avec la Suisse, offrira l’occasion de promouvoir le ‘’Blue Deal pour la sécurité de l’eau et de l’assainissement pour la paix et le développement’’, indiquait le ministère de l’Eau dans un communiqué transmis à l’APS, au début du mois de février.





Le texte soulignait en outre qu’elle favoriserait aussi ‘’la mise en perspective de la coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l’eau, la coopération multi-acteurs, la coopération intersectorielle, y compris la coopération scientifique, et la place de l’eau dans la réalisation de l’agenda 2030’’.