Sénégal vs Mozambique : Victime d’une contusion, Pape Gueye déclare forfait

Aliou Cissé va devoir revoir ses plans. Pape Guèye ne participera pas au match contre le Mozambique demain.



L’ancien Marseillais va manquer ce match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Il est actuellement blessé et a été déclaré inapte par son entraîneur Aliou Cissé, qui a annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse jeudi.



‘’Nous avons fait trois séances. On est ensemble depuis lundi et nous allons faire notre la quatrième séance d’entraînement aujourd’hui. L’ensemble du groupe est là, mais Jakobs est touché et remplacé par Sidibé. Pape Guèye a repris l’entraînement hier, mais il souffre d’une contusion, selon les médecins. Du coup, il sera indisponible demain’’, a fait savoir Aliou Cissé.

