En Conseil des ministres, le président de la République Macky Sall a abordé la situation politique tendue avec les manifestations politiques violentes notées la semaine dernière dans plusieurs départements du Sénégal.



Le volet du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures a été l'occasion pour le président Sall de rappeler que le Sénégal demeure un État démocratique majeur.



Le chef de l'État a ainsi évoqué “l’impératif de préserver les acquis démocratiques et l’ordre public, en rappelant que le Sénégal demeure un Etat de droit de référence et une démocratie exemplaire“.



Sur les cas de violences et de dégradations des biens publics ou privés, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation sur tout le territoire national.



"Le Président de la République a demandé au Gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer sur l’étendue du territoire national, la sécurisation absolue des personnes et des biens, au regard de certains troubles à l’ordre public observés ces derniers jours dans des localités du pays", apprend-on.



Le procès de Ousmane Sonko, le jeudi 16 mars 2023, au Palais de Justice de Dakar, dans le dossier de diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang avait donné lieu à plusieurs manifestations dans plusieurs endroits du pays avec des scènes de violence.



Le procès avait été finalement renvoyé au 31 mars 2023 en audience spéciale par le président du Tribunal.



Makhtar C.