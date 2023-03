Présidentielle 2024 : Un ancien DG de Macky Sall annonce sa candidature - adakar.com

Présidentielle 2024 : Un ancien DG de Macky Sall annonce sa candidature Publié le jeudi 23 mars 2023 | senenews.com

À un an de la Présidentielle du 25 février prochain, les déclarations de candidature s’enchaînent ! Cette fois-ci, c’est l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) qui a annoncé sa volonté de briguer les voix des Sénégalais en 2024.



En effet, lors d’une conférence de presse tenue, ce mercredi 22 février, Me Moussa Diop de déclarer : »Nous apporterons une solution efficace, le 25 février 2024 ». A l’en croire à l’ancien collaborateur de Macky Sall, cette candidature est née de constats.



Mieux, Me Moussa Diop i évoque le non-respect de la parole publique. Quid des tensions notées actuellement au sein du landerneau politique ? La robe noire de de dire que toute cette tension est due à un troisième mandat en téléchargement et contre toute tentative de confiscation du pouvoir.



Mais, ajoute-t-il, »Nous nous y opposerons. Il est grand temps qu’une réforme en profondeur ait lieu ».