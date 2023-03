Demba Mbaye (Coach des U23) affiche sa détermination : « Nous allons à Bamako comme si… » - adakar.com

News Sport Article Sport Demba Mbaye (Coach des U23) affiche sa détermination : « Nous allons à Bamako comme si… » Publié le jeudi 23 mars 2023 | senenews.com

Demba Mbaye, Nouveau coach de génération foot

Après être venu à bout des Maliens (3-1) lors du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal n’a pas caché sa détermination à battre, de nouveau, les Aigles du Mali lors du match retour.



Demba Mbaye a fait savoir que ses poulains vont braver marées et vents pour concéder une victoire à Bamako.



« Le match de Dakar est mis de côté. Nous allons à Bamako comme si on était à 0-0. Nous sommes prêts à aller livrer une guerre à Bamako pour se qualifier. Connaissant mes joueurs, je sais qu’ils sont plus à l’aise à l’extérieur« , avertit Demba Mbaye.

