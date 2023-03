L’Afrique va devoir adapter son système d’assainissement aux inondations plus fréquentes - adakar.com

L'Afrique va devoir adapter son système d'assainissement aux inondations plus fréquentes Publié le jeudi 23 mars 2023 | RFI

L'humanité a « brisé le cycle de l'eau », sa « substance vitale ». Les mots prononcés à New York par le secrétaire général Antonio Guterres, au deuxième jour de la conférence des Nations unies sur l'eau, résonnent tout particulièrement en Afrique. C'est le continent qui souffre le plus, et de manière grandissante, des problèmes d'accès à l'eau.



Depuis 2010, il y a eu quarante fois plus d'émeutes de la soif en Afrique. La situation est meilleure en Côte d'Ivoire et au Mali qu'au Cameroun ou en République démocratique du Congo. Mais en moyenne, 40% de la population africaine n'a pas d'accès sécurisé à l'eau potable.



Alors que la population grandit, le changement climatique multiplie et aggrave les épisodes de sécheresse, comme en Afrique de l'Est en ce moment. Dans certaines régions du Kenya, le prix de l'eau a quintuplé.