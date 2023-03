Sénégal: des intellectuels interpellent Macky Sall sur le respect des droits et de la justice - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: des intellectuels interpellent Macky Sall sur le respect des droits et de la justice Publié le jeudi 23 mars 2023 | RFI

© aDakar.com par BL

Manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi au Terrain Acapes

Dakar, le 14 mars 2023 - La coalition Yewwi Askan Wi a tenu, mardi 14 mars 2023, son méga-meeting au Terrain Acapes des Parcelles Assainies. Tweet

Dans un contexte politique électrique à moins d’un an de la présidentielle, plus d’une centaine d’intellectuels signent une tribune adressée au président sénégalais. Fatou Sow, Boubacar Boris Diop, Sophie Bessis ou encore Mamadou Diouf interpellent le chef de l’État sur une « violation des droits » et l’« instrumentalisation de la justice »,



vec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Ils ou elles sont universitaires, écrivains, ou encore journalistes du Sénégal, des États-Unis, de France, ou du Canada… Les signataires disent s’exprimer « par-delà leurs divergences et différences idéologiques, politiques ou culturelles ». Ils condamnent « les restrictions apportées à la liberté de mouvement des citoyens », et la « continuelle instrumentalisation de la justice ».