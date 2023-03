Chaude ambiance à Dakar Arena : Sous les yeux de Sadio Mané et Cie - adakar.com

Chaude ambiance à Dakar Arena : Sous les yeux de Sadio Mané et Cie Publié le mercredi 22 mars 2023

Football: Sadio Mané

Pour la dernière journée de la saison 3 de la Basketball Africa League (Bal), hier à Dakar Arena, le public a eu droit à quelques invités de marque. En effet, les joueurs et membres du staff technique de l’Equipe nationale de football et le président de la Fédération, Me Augustin Senghor, sont venus assister à la dernière journée de la Conférence Sahara. Mais surtout, apporter leur soutien à l’As Douanes, l’équipe représentant le Sénégal à cette présente édition. La délégation a pu assister à la qualification des Gabelous et apprécier l’ambiance volcanique hier à Dakar Arena. Une présence appréciée à sa juste mesure par le président de la Bal, Amadou Gallo Fall, mais aussi par la famille de la balle orange qui a eu le temps de communier avec les champions d’Afrique. Une belle communion du basket et du football autour de l’essentiel, avec au bout une qualif’ pour le Final 8.



Au-delà des joueurs, il y avait aussi la Secrétaire de la Fifa, Fatma Samoura, en visite à Dakar.