Éliminatoires CAN 2024: deux journées, doubles confrontations, les enjeux d’une semaine charnière

Après deux journées disputées en 2022, aucune équipe n’est qualifiée ni éliminée pour la CAN 2024. Mais après ces troisième et quatrième journées qui se déroulent du 22 au 28 mars, certaines formations pourraient déjà poser un pied en Côte d’Ivoire. Ou s’en éloigner définitivement.



Deux journées en une semaine et des verdicts qui pourraient tomber à la fin des actes 3 et 4 des éliminatoires de la CAN 2023. Des qualifications déjà en poche ou des éliminations dès la fin de la quatrième journée ? En tout cas, pas moins de cinq équipes, victorieuses lors des deux premières journées, peuvent espérer se rapprocher d’Abidjan en cas de carton plein.



Le Nigeria, le Sénégal, le Burkina, le Mali et l’Algérie sont en effet bien lancés dans la qualification, mais de sérieuses doubles confrontations les attendent. Le Sénégal va notamment se déplacer au Mozambique, 2e de la poule L avec quatre points, au moment où le Mali va avoir fort à faire avec la Gambie dans le groupe G. Le Nigeria aura tout à craindre de la Guinée-Bissau (groupe A), tout comme l’Algérie, du Niger, auteur de deux matches nuls en deux journées (poule F). Le Burkina, lui, sera très attendu par le Togo qui n’a qu’un seul point au compteur.