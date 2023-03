Macky Sall n’a pas du tout aimé l’événement que Macron a organisé - adakar.com

Le sommet Afrique-France de Montpellier, qui s’est tenu le 8 octobre 2021, avait réservé la parole aux sociétés civiles africaine et française, sans la présence des chefs d’État africains. Une décision qui n’a pas du tout été bien accueillie par le président sénégalais Macky Sall.



Un sommet sans chefs d’État africains Dans une interview accordée au journal français L’Express, le président Macky Sall a exprimé son mécontentement face à ce format, déclarant : « Soyons clairs : les présidents africains n’ont pas apprécié ce format. »



Macky Sall ajoute avoir échangé avec le président français Emmanuel Macron sur ce sujet : « Le chef de l’État français peut rencontrer la jeunesse africaine, cela ne pose aucun problème. Mais ce forum ne peut pas remplacer un sommet de chefs d’États élus qui représentent leurs pays. J’ai eu une discussion intéressante à ce sujet avec le président Macron. »



Malgré cette divergence, le président sénégalais affirme que les relations entre les deux pays restent solides : « Tout cela est maintenant derrière nous et nous entretenons d’excellentes relations. Nous devons aller de l’avant avec la France et, plus largement, l’Europe. »



Macky Sall souligne l’importance de bâtir des synergies entre l’Afrique et l’Europe, tout en insistant sur la nécessité de ne plus considérer l’Afrique comme une « chasse gardée » : « Ça, c’est terminé !”