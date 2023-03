Le message de Fadilou Keita depuis sa cellule: « j’ai décidé de mettre un terme à… » - adakar.com

Le message de Fadilou Keita depuis sa cellule: « j'ai décidé de mettre un terme à… » Publié le mercredi 22 mars 2023

© Autre presse par DR

Fadilou Keita

Pour protester contre son emprisonnement arbitraire, Fadilou Keita avait entamé une grève de la faim depuis ce jeudi 16 mars. Après l’intervention de quelques autorités, le responsable politique du parti Pastef a décidé d’arrêter la diète qu’il avait entamée.



» Cher.e.s compatriotes,



Je tenais à vous remercier pour vos nombreuses marques de sympathie et vos prières.



Je vous annonce qu’à la suite de multiples interventions de frères et soeurs patriotes, de sénégalais d’ici et d’ailleurs, de respectables autorités religieuses et par égard pour la sacralité du mois de Ramadan, j’ai décidé de mettre un terme à la grève de la faim que j’avais entamée depuis le jeudi 16 mars 2023.



Par ailleurs, je profite de cette occasion pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre soutien et votre solidarité depuis le début de la détention arbitraire dont je fais l’objet.



Par anticipation, je vous souhaite un



Bon Ramadan et, à mes frères et sœurs chrétien.ne.s, une bonne poursuite du Carême.



Le combat continue. »



#resistance



#securisonsleprojet



De Keïta Fadilou

