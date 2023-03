Ramadan: la Coordination des musulmans du Sénégal fixe le début pour jeudi ; la Commission nationale scrute le ciel mercredi dans la soirée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ramadan: la Coordination des musulmans du Sénégal fixe le début pour jeudi ; la Commission nationale scrute le ciel mercredi dans la soirée Publié le mercredi 22 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

La prière de l`Aïd El Fitr à la Grande mosquée de Dakar.

Dakar, le 2 mai 2022 - La prière marquant la fin du Ramadan a été effectuée à la Grande mosquée de Dakar en présence du chef de l`État Tweet

La Commission d'Observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) a annoncé, ce mardi, tard dans la soirée, n'avoir pas eu d'échos de l'apparition du croissant lunaire au Sénégal ou ailleurs dans le monde.



Par conséquent, ladite Commission annonce que le mois de jeûn musulman (Ramadan) va démarrer le jeudi 23 mars 2023.



"La Commission d’Observation du Croissant Lunaire (C.O.C.L) de la Coordination des Musulmans du Sénégal (C.M.S.) s'est réunie ce mardi 21 Mars 2023 correspondant au 29 Cha'ban 1444 H à son siège pour scruter la lune. Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission déclare que la lune n’a pas été aperçue. Par conséquent, demain mercredi 22 mars 2023 complétera le mois de Cha'ban «Baraxlu » et après-demain jeudi 23 mars 2023 sera le 1er du mois lunaire", annonce la Commission d'Observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal dans un communiqué.



Par contre, la Commission Nationale d’Observation du Croissant Lunaire (CONACOC), officiellement reconnue par l'État, avait annoncé à travers un communiqué, qu'elle se réunira dans la soirée du mercredi 22 mars 2023 à 19 heures, dans les locaux de la télévision nationale (RTS) pour déterminer le début du mois de Ramadan.



Makhtar C.