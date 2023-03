Présidentielle 2024: Pape Momar Ngom de Joyanti- Sénégal déclare sa candidature - adakar.com

Présidentielle 2024: Pape Momar Ngom de Joyanti- Sénégal déclare sa candidature
Publié le mardi 21 mars 2023

Pape Momar Ngom

A quelques mois de la Présidentielle de 2024, les déclarations de candidature se multiplient. En ce sens, Pape Momar Ngom de Joyanti- Sénégal a déclaré sa candidature et condamne les scènes de violences notées dernièrement dans le pays.



Joyanti-Sénégal, un parti qui veut amener un nouveau système qui sera exclusivement bâti sur les enseignements et valeurs légués par les ancêtres de la course pour la Présidentielle. Son leader, Pape Momar Ngom a déclaré sa candidature. Selon lui, l’objectif est d’être le premier Président de la République du Sénégal à mettre en œuvre des politiques et programmes entièrement basés sur les enseignements et valeurs légués par les illustres fils et érudits du pays. « Ces références viennent de nous montrer encore la voie avec l’exploit de Cheikh Mahi Niasse en ramenant la paix au Soudan après l’échec des initiatives de médiation de toute la communauté internationale, Serigne Mountakha Mbacké par construction d’une université internationale d’un coût de 37 milliards FCFA réalisée seulement en 50 mois avec les disciples et sur fonds propres. Il y’a d’autres exemples de réussite comme « Touba ca caname » qui prouvent que nous avons en interne les références solides pour des pistes de développement durable endogène », dit-il.



S’inspirant de ces modèles, il entend mettre en place des systèmes assurant un respect d’un code de conduite strict et garantissant une intégrité et transparence absolue. « La lutte contre la corruption sera sur toutes nos actions pour garantir que tous les fonctionnaires publics soient responsables et honnêtes dans leur mission. Je crois fermement que la politique doit être au service du bien commun. En tant que président, je m’efforcerai de mettre en œuvre des politiques équitables et justes pour tous les citoyens, quel que soient leur origine, leur religion ou leur statut social. Je travaillerai pour améliorer les conditions de vie des plus démunis, surtout du monde rural, en veillant à ce que chaque citoyen ait accès aux services de base tels que la santé, l’éducation, l’eau potable et l’énergie », laisse-t-el entendre. Il reste convaincu que la politique doit être menée de manière responsable sur le plan environnemental. « Nous avons tous la responsabilité de préserver notre planète pour les générations futures en mettant en place des politiques écologiques durables qui réduiront notre empreinte carbone et protégeront notre environnement naturel », fait-il savoir.



Sur la tension politique, Pape Momar Ngom est d’avis que le Sénégal est en train d’écrire les pages plus sombres de son histoire politique depuis les indépendances. « Les auteurs de cette triste situation, de quelques bords qu’ils se trouvent, sont en train de causer d’énormes préjudices aux Sénégalais et Sénégalaises », regrette-t-il. Ainsi, il appelle tout le monde à la retenue et à la prise de conscience. « Nous avons trouvé ce pays construit par nos anciens et nous avons le devoir de le laisser intact aux prochaines générations. Personne, je dis bien, Personne n’a le droit de brûler notre cher pays », martèle-t-il.



