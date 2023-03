3e Mandat : Macky toujours dans le clair-obscur - adakar.com

3e Mandat : Macky toujours dans le clair-obscur Publié le mardi 21 mars 2023 | Rewmi

Répondant à une question des journalistes de L’Express, Macky a réitéré l’idée qu’un obstacle juridique n’existe pas à sa troisième candidature. Toutefois, il maintient sa position sur la question qui est ni-oui-ni-non.

En clair, il veut faire croire à l’opinion nationale et internationale qu’il est le seul maître de l’opportunité de cette candidature qu’il juge légale parce que conforme à la Constitution. Une erreur! Car l’article 27 de la Constitution qui, dans son alinéa 2, stipule que « nul ne peut faire plus de deux mandats constitutifs », a clos le débat. L’alinéa 1 qui dit que « le mandat est de cinq ans » parle de la durée et du nombre qui a déjà été réglée par la Constitution de 2001. Par conséquent, on n’interprète pas ce qui est clair.





Néanmoins, si Macky et ses partisans pensent qu’il y a matière à interprétation, nous les renvoyons à l’esprit de la loi, c’est- à-dire aux travaux préparatoires, l’exposé des motifs. Macky avait d’ailleurs dit lui-même que la Constitution était verrouillée. Et il avait raison. Car, les tenants actuels du pouvoir avaient largement vendu l’idée d’une limitation des mandats à deux. Et c’était l’une des raisons fondamentales pour laquelle le référendum de 2016 avait été voté.



Et d’éminents juristes comme Ismaël Madior Fall, actuel Ministre de la Justice et Aïssata Tall Sall, pour ne citer que ceux-là, pensaient la même chose. Et aujourd’hui, Macky qui défend l’idée que ses convictions politiques ont changé depuis, doit savoir que ce n’est pas parce qu’il a changé d’avis que les textes de loi vont changer pour autant. Bien sûr, c’est plutôt leur perception des textes qui change en fonction de leurs intérêts du moment. Et ça, c’est différent.



Qui plus est, il est en train de divertir tout le monde. Car, aujourd’hui, les débats de fond devraient être tout autre. On devrait déjà travailler à revoir le parrainage, le fichier sur- tout pour les primo-votants. Malheureusement, la leçon du 2011 n’aura pas servi. On retourne en arrière pour un débat rétrograde, désuet et inutile. Alors, Macky a rai- son sur un point : Que personne ne lui fasse dire ce qu’il n’a pas dit. Il n’a pas dit qu’il sera candidat. Et nous espérons qu’il fera le bon choix, le moment opportun. Parce que c’est une exigence de démocratie.



ASSANE SAMB