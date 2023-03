Éducation : le Groupe Endeavour Mining offre des bourses d’études de 4 ans à des jeunes filles burkinabè, ivoiriennes et sénégalaises - adakar.com

Éducation : le Groupe Endeavour Mining offre des bourses d'études de 4 ans à des jeunes filles burkinabè, ivoiriennes et sénégalaises

Le groupe Endeavour Mining, leader de la production de l’or en Afrique a offert des bourses d’études à des jeunes filles burkinabè, ivoiriennes et sénégalaises.



D’après un communiqué de presse transmis à Abidjan.net lundi soir, ces jeunes filles (14 au total) dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans bénéficieront pour leur cursus scolaire, à compter de cette année scolaire 2022-2023 pour une durée de 4 ans du premier cycle.



La sélection, précise le communiqué, a retenu les deux meilleures (2) filles ayant obtenu leur Certificat d’Etudes Primaire de l’année écoulée dans les zones voisines de la mine d’Ity et du projet Lafigué en Côte d’Ivoire, des mines de Houndé, Mana, Wahgnion et Boungou au Burkina Faso et la mine de Sabodala-Massawa au Sénégal.



Chaque jeune fille recevra 250 000 FCFA par an sur la période des 4 ans c’est-à-dire de la classe de 6e à la 3e .



C’est au total 14 millions de FCFA pour voir ces jeunes filles diplômées du collège.



L’objectif de ce soutien est de favoriser le maintien en scolarité de la jeune fille issue des communautés voisines des sites miniers d’Endeavour, dans la mesure où la jeune fille dans ces zones, est fortement exposée à des risques de déscolarisation après l’école primaire.



Pour Djaria Traoré, Vice-Présidente Exécutive chargée du Développement Durable et de la Chaine d’approvisionnement, ‘’cette initiative s’inscrit dans l’axe Education de la stratégie développement durable du groupe. Elle vise à l’identification et à l’accompagnement des jeunes, en particulier des jeunes filles, dans le cursus scolaire, afin de garantir une formation de qualité, et qui contribuera à faire d’elles les leaders de demain dans leur domaine respectif. En fait, Il s’agit de la poursuite de nos efforts en matière d’éducation en Afrique de l’Ouest à travers une série de programmes d’éducation pilotés par nos équipes sur les sites et par la Fondation Endeavour’’.



Pour le Groupe, l’éducation est l’un des piliers phares de sa stratégie de développement durable. Aini, dans sa volonté de contribuer positivement au développement des communautés, Endeavour Mining s’est résolument engagée à financer des programmes durables et à fortes valeurs ajoutées. Le groupe soutient un large éventail de projets éducatifs au niveau local, autour de ses sites miniers ainsi qu’au niveau national et régional, par le biais de la Fondation Endeavour, explique le texte.



« Le taux de scolarisation, des filles, reste très faible dans les communautés autour des zones d’activité. Cette situation est due en partie à certaines croyances ancrées dans nos sociétés et parfois aggravé par les difficultés financières », déplore le Groupe.



Par ailleurs, l’entreprise minière dispose d’autres projets dans le secteur de l’éducation, l’un des axes prioritaires de sa stratégie de développement durable, fait savoir le communiqué.



Il s’agit notamment du projet « Elite de demain » au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal a consisté à investir plus de 400 millions de FCFA depuis 2018 dans un programme de bourses d’études dénommé « Elites de demain » pour des étudiants dans ces différents pays.



Avec le programme Elites de demain, Endeavour supporte entièrement les frais de scolarité et de prise en charge sociale des étudiants boursiers tout au long de leur cursus universitaire de 3 à 5 ans. Au total 29 élèves en classes préparatoires dont 27 Burkinabé ; 21 étudiants sont encore en cursus universitaire dont 11 inscrits dans des écoles d’ingénieurs au Burkina Faso, au Maroc et en France.



Ensuite, la Fondation Endeavour a initié avec cinq universités burkinabé une convention-cadre de partenariat pour une durée de trois ans. L’objectif de ce partenariat est de promouvoir l’excellence en offrant un cadre d’expression professionnelle aux jeunes diplômés à travers des opportunités de stage et d’emplois au sein des mines d’Endeavour Mining au Burkina Faso. Grâce à cette convention de partenariat Endeavour recevra chaque année pendant 3 ans, 60 jeunes diplômés pour des stages d’immersion en entreprise ou des stages d’insertion professionnelle.



En outre, dans le cadre d’un programme qui s’adresse aux jeunes filles vulnérables des zones d’activités d’Endeavour, la compagnie, à travers sa mine d’Ity, a initié un projet d’octroi de jugement supplétif à des jeunes filles à Trogleu (Zouan-Hounien en Côte d’Ivoire), afin de leur permettre de s’inscrire à l’école pour la première fois. Au total, 46 filles issues de familles vulnérables âgées de cinq à huit ans ont reçu leur premier document d’identité.



Un document, tenu souvent pour acquis mais qui donne à ces jeunes filles une existence officielle, et représente un accès aux opportunités de développement.



Enfin, Endeavour a initié en 2021, le programme annuel "Pépites d’Or" dans l’ensemble de ses pays d’activité que sont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.



Les "Pépites d’Or" sont une initiative pilotée par la Fondation Endeavour qui récompense l’excellence scolaire des enfants des employés Endeavour ayant réussi avec brio leurs examens scolaires (CEPE, BEPC, BAC). Cette initiative est largement appréciée par les parents d’élèves qui salue la contribution de leur employeur dans l’éducation de leurs enfants. Les élèves lauréats expriment également leur reconnaissance vis-à- d’Endeavour. Depuis 2021, ce sont 373 familles qui ont bénéficié de cet accompagnement de Endeavour, 110 enfants en 2021 et 263 enfants en 2022 qui ont été récompensés. Parmi les de cette année, on compte 45 lauréats du BAC, 81 lauréats du BEPC et 137 lauréats du CEP.



