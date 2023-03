Hausse de 12,2% des ressources globales de l’Etat à fin décembre 2022 - adakar.com

Hausse de 12,2% des ressources globales de l'Etat à fin décembre 2022 Publié le mardi 21 mars 2023

© aDakar.com

Hôtel de ville

Les ressources globales provisoires (hors dons en capital) de l’Etat du Sénégal évaluées à 3214,1 milliards de FCFA (5,142 milliards de dollars) à fin décembre 2022 ont enregistré une augmentation de 12,2% comparativement à la même période de 2021, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) basée à Dakar.



Selon la DPEE, ces ressources sont constituées de recettes budgétaires chiffrées à 3190,6 milliards de FCFA et de dons budgétaires estimés à 23,4 milliards de FCFA. < >, souligné la DPEE. Selon toujours cette structure, pour ces dernières, estimées à 3036,8 milliards, la progression reflète la bonne tenue des recouvrements des impôts directs, des taxes sur biens et services intérieurs, des droits mobilisés au cordon douanier et du Fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (FSIPP) qui ont augmenté, respectivement, de 217,1 milliards, 149,8 milliards, 86,8 milliards et 8,5 milliards pour se situer à 1019,7 milliards, 782,7 milliards, 1052,3 milliards et 88,4 milliards.



Cependant, cette tendance favorable a été atténuée par le maintien de la suspension de la taxe à l’exportation d’arachide qui avait rapporté 6,3 milliards l’année antérieure, la baisse sur les droits d’enregistrements de 15,0 milliards (-18,3%) et le repli des recettes non fiscales de 99,7 milliards (-39,3%). < >, avance la DPEE.



Au titre des dépenses publiques (hors dépenses financées sur ressources extérieures), elles ont été exécutées à hauteur de 4239,0 milliards à fin décembre 2022 contre un montant de 3313,8 milliards un an auparavant, soit une hausse de 925,3 milliards (+27,9%). La DPEE explique cette progression par l’augmentation soutenue des dépenses d’investissement financées sur ressources intérieures, des dépenses de transferts et subventions et de la masse salariale. En effet, au terme de l’année 2022, les dépenses en capital financées sur ressources intérieures ont progressé de 246,9 milliards (+31,8%) pour se situer à 1023,4 milliards. Au titre des dépenses de transferts et subventions chiffrées à 1361,1 milliards, une hausse de 393,2 milliards (+40,6%) a été enregistrée, en glissement annuel.Concernant la masse salariale et les charges d’intérêts sur la dette, évaluées respectivement à 1114,4 milliards et 384,1 milliards, elles ont enregistré des progressions respectives de 25,8% et 25,3% sur la période sous revue. Toutefois, cette orientation a été atténuée par la baisse de 21 milliards (-5,6%) des dépenses en fournitures et entretien qui sont évaluées à 356,0 milliards en cumul à fin décembre 2022