L'Institut pasteur de Dakar défie Sanofi et Chumakov dans la lutte contre la fièvre jaune Publié le mardi 21 mars 2023 | Jeune Afrique

Seul fabricant africain de vaccins contre la fièvre jaune agréé par l’OMS, l’Institut Pasteur de Dakar s’apprête à multiplier sa production par trois.



Dans la ville nouvelle de Diamniadio (à l’est de Dakar), la nouvelle unité de production de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) est presque sur pieds. Accueillie au sein d’un bâtiment de quelque 3 000 m2, qui comprendra notamment un laboratoire de contrôle qualité et des bureaux, elle fait partie du projet « Africamaril », qui doit permettre à l’IPD de distribuer entre 15 et 30 millions de doses par an. Soit entre trois et six fois plus que sa production moyenne (5 à 8 millions de doses) jusqu’en 2021, date où sa première usine de Dakar a été placée en rénovation pour mise à niveau, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).