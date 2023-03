Présidentielle 2024: l’intégralité de la déclaration de candidature du professeur Mary Teuw Niane - adakar.com

Politique
Présidentielle 2024: l'intégralité de la déclaration de candidature du professeur Mary Teuw Niane
Publié le mardi 21 mars 2023

© aDakar.com par DR

Mary Teuw Niane annonce sa candidature à la présidentielle 2024

Chères amies, chers amis,



J’ai le plaisir de partager avec vous ma déclaration de candidature.



Mesdames, messieurs les journalistes, Honorables invités en vos titres et rangs, Chères transformatrices, chers transformateurs,



Chers journalistes, je vous exprime mes chaleureux remerciements pour votre présence et votre disponibilité.



Je remercie également les honorables invités ainsi que les transformatrices et les transformateurs qui sont les militantes et les militants de notre parti, le Mouvement pour la Transformation nationale (MTN/MOTNA) qui, eux aussi, se sont rendus disponibles pour, à la fois, travailler pour l’organisation de cette cérémonie, le murissement des idées qui ont motivé la mise en place de notre mouvement et la structuration de cet élan politique qui nous a convaincu de la nécessité d’agir ainsi.



Nous sommes héritiers de grandes dames et de grands hommes qui ont façonné ce pays, lui ont donné cette consistance et nous l’ont transmis dans un état qui fait sa notoriété et force le respect. Quand je dis « nous », je pense à tous les Sénégalais, indépendamment de leur âge et sans aucune distinction.

Nous ne partageons pas seulement un passé commun qui nous a amenés, à dessiner les contours d’un État démocratique grâce à des élites qui ont très tôt compris qu’il n’y avait de salut, pour un pays insuffisamment doté en ressources naturelles, que le développement de l’éducation et de la formation à tous les niveaux.





Nous avons en commun une foi en l’Homme, une absolue et incorruptible fidélité à des principes qui sous-tendent la vie en société : la tolérance, le respect des droits de chacun, la participation à la gestion des affaires publiques, l’égalité, etc. C’est, sans doute, ce qui explique la stabilité des relations entre les ethnies et la parfaite osmose entre les différentes communautés. Il nous faut reconnaitre cette caractéristique forte et son apport au développement des grandes valeurs qui fondent la vie au sein de notre société.





J’ai eu la chance – il faut rendre grâce à la Providence – de ne pas être, à proprement parler, un professionnel de la politique. J’ai un métier dont l’exercice m’a permis d’avoir une maîtrise des problèmes économiques contemporains et des grands enjeux de société.





Bénéficiant de situations professionnelles stables et de perspectives internationales que rien, à l’évidence, ne semblait venir troubler, j’ai pris le risque d’un engagement politique, parfois déstabilisant. Mais pour le Sénégal, pour sa jeunesse, il fallait oser se donner les moyens de changer les choses.



Je me suis engagé en politique car j’ai compris qu’en ne le faisant pas, c’est la politique qui va faire de moi et de mes enfants ce que, probablement, je ne souhaite pas. Il faut faire de la politique pour avoir de la prise sur son destin, celui des siens, en pensant le bien et à le faire aussi. Toujours et tous les jours. Il faut faire de la politique pour convaincre les déçus des politiciens de nous conserver leur confiance, d’avoir foi en la politique et à sa capacité à porter des changements, à être porteuse de sens et d’espérances.





Oui, c’est aussi cela la politique : trouver des consensus forts entre des perceptions, a priori, inconciliables de la gestion des affaires publiques de façon à impulser des changements dans le cours des choses, de faire de l’humain la juste mesure de l’efficacité, donc de l’équilibre, entre les lois des hommes et celles du marché, les lois de la physique et celles de la société, les lois de Dieu et celles des hommes.





Nous autres hommes politiques sommes tenus de présenter ces différentes perceptions sous la forme d’une construction intellectuelle cohérente, techniquement opérationnelle et moralement acceptable.

L’action politique doit être précédée de la réflexion politique. La réflexion politique doit tendre vers l’action politique : c’est cette finalité qui permet de distinguer les hommes politiques des politiciens, d’une part, et, d’autre part, des activistes.





Chers compatriotes,





Après ce second et dernier mandat présidentiel qui a fait basculer notre pays dans un état qui nous désespère, une paupérisation qu’on peine à maquiller par des statistiques, un autoritarisme devenu brutal, des scandales qui infléchissent de plus en plus les vertus qui nous sont chères, une violence de moins en moins supportable, il est devenu urgent d’agir. Et je suis convaincu que le Mouvement pour la Transformation nationale (MTN/MOTNA) est cette hirondelle tant attendue, annonciatrice des lueurs d’espoir de transformation nationale dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et des relations internationales au service de notre peuple et de notre pays.





Chers compatriotes,





Ce lundi 20 mars 2023, en cette période de saint temps de Carême et à quelques jours du mois béni du Ramadan tant attendu par la communauté musulmane, période de pénitence et de dévotion, je m’adresse à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais, du Sénégal et de la Diaspora, pour déclarer solennellement ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, pour un Sénégal qui soit le Sénégal de vérité, de prospérité, de ngor, de jom, de kersa, de fulla et de fayida.





Chers compatriotes,





Mathématicien ayant eu plusieurs fois l’opportunité de servir à l’étranger dans de grandes institutions d’enseignement supérieur, j’ai choisi de rester dans mon pays, de former des jeunes aux meilleurs standards internationaux dans des domaines de pointe de l’économie de la connaissance, d’offrir aux universités sénégalaises et africaines des dizaines de jeunes docteurs en mathématiques et en informatique de niveau international, de participer au rayonnement de notre pays grâce à mon appartenance à des sociétés savantes prestigieuses, de contribuer à l’accès à l’habitat des membres de la communauté universitaire Saint Louisienne, d’apporter ma contribution à l’accès des jeunes à l’emploi, j’estime avoir la compétence, l’expérience, le patriotisme, l’envie, l’engagement et l’énergie pour transformer positivement et durablement notre pays à partir du 3 avril 2024.





J’ai l’intime conviction que le meilleur futur pour le Sénégal se construira en rassemblant tous les Sénégalais, sans exception, musulmans, chrétiens et animistes, adultes et jeunes, hommes et femmes, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, ouvriers, techniciens, cadres, agents de l’administration publique et employés du secteur privé, artistes et sportifs, citadins et ruraux, artisans et commerçants, commerçantes et femmes de ménages, retraités et femmes au foyer autour d’un programme transformateur pour un Sénégal aux relations sociales pacifiées, aux institutions dignes et respectées, dans un projet collectif et solidaire afin que renaissent la confiance en notre pays et l’espoir dans un futur meilleur.





Chers compatriotes,





Le contrat électoral que je vous propose a pour socle l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la science, la technologie, la recherche, l’innovation, la santé, la culture, le sport, l’économie, la souveraineté agricole, la souveraineté sur nos ressources naturelles et extractives, le renforcement des institutions, une administration moderne, transparente et efficace, mis au service de la formation d’une citoyenne et d’un citoyen nouveau, enracinés dans leurs valeurs, patriotes, ouverts aux apports positifs du monde, cultivés, créatifs et innovants.





Je suis convaincu de l’urgence de réformer notre système éducatif pour bâtir l’école sénégalaise nouvelle basée sur nos langues nationales, nos religions, les valeurs cardinales de notre culture, la science et la technologie.





L’école est le principal rempart contre la dégradation des valeurs et des comportements qui détruisent à petit feu notre société de moins en moins solidaire.





L’école est aussi le facteur déterminant de la remobilisation de la jeunesse ainsi que de toute la population pour le succès des projets économiques, sociaux et culturels au service de toute la population, de la transformation en profondeur des mentalités sénégalaises pour la protection des biens communs, le culte du mérite, de l’excellence et l’engagement pour le travail volontaire en faveur des projets communautaires.





Chers compatriotes,





Je me fixe comme objectifs à réaliser avant le 2 avril 2029 :

- la scolarisation universelle de tous les enfants ;

- l’éradication de l’analphabétisme ;

- l’accès aux soins pour tous et l’équité sanitaire ;

- l’eau potable et l’électricité à faible coût pour tous les

ménages ;

- l’accès à Internet sur l’ensemble du territoire national ;

- faciliter l’accès de chaque famille à un logement;

- le reboisement de tout le territoire sénégalais.





En d’autres termes, mon leitmotiv, c’est le retour à nos valeurs fondamentales et l’amélioration des conditions de vie de tous les Sénégalais sans exception.





Ensemble, nous ferons aussi du Sénégal le pays le plus propre d’Afrique, qui respecte son environnement et qui s’engage à laisser une terre propre et saine aux générations futures.





Chers compatriotes,





Je m’engage à mettre en œuvre le programme phare Ñaxx Jëriñu Ngir defar Sunu Ëlëk spécialement conçu pour les jeunes. Il aura la particularité de faire des filles et des garçons de notre pays les bâtisseurs de leur pays, les acteurs clés de leur propre avenir. Ñaxx Jëriñu Ngir defar Sunu Ëlëk alliera une formation pratique soutenue par une insertion dans la vie active tout en mettant les jeunes au premier rang dans la réalisation des infrastructures de base. Ce qui non seulement contribuera à réduire considérablement le chômage des jeunes, mais permettra une prise en charge optimale des différents domaines comme l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’hydraulique, le social, le numérique et la sécurité.





Chers compatriotes,





Je m’engage à assurer à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais une alimentation abondante, saine et pas chère grâce à une nouvelle politique agricole, pastorale et aquacole et à la promotion systématique du consommer local.





Je m’engage à valoriser, à accroître la qualité et la production artisanale à travers la modernisation des équipements et la facilitation de la transition vers la petite industrie.





Je m’engage à faire des ressources extractives notamment le pétrole et le gaz un levier du développement du secteur primaire, de l’industrialisation et de la construction de notre souveraineté économique, financière et monétaire.





Je m’engage à la construction d’une industrie de transformation agroalimentaire, une industrie de la pétrochimie, une industrie sidérurgique, respectueuses de l’environnement, créatrices d’emplois décents, épanouissants et valorisants.





Je m’engage à fournir à notre agriculture, notre élevage et notre aquaculture de l’eau, douze mois sur douze, des semences sélectionnées ou certifiées, des intrants de qualité et contrôlés afin d’atteindre très rapidement la souveraineté alimentaire et de créer des emplois bien payés, durables et valorisants.





Dans la même lancée, j’assurerai l’insémination artificielle de toutes les vaches sénégalaises permettant ainsi l’autosuffisance en lait et en produit laitiers du Sénégal et l’implantation d’une industrie de transformation laitière.





Je m’engage à moderniser la pêche artisanale, à prendre toutes les dispositions pour la préservation de nos ressources halieutiques, à procéder à la révision de tous les accords de pêche et à assurer notre souveraineté effective sur notre espace maritime.





Je m’engage à mettre en place une chaine de froid nationale afin d’assurer la conservation des produits agricoles en vue de leur distribution régulière durant toute l’année et la stabilisation des prix au producteur comme au consommateur.





Je m’engage à bâtir un tourisme sénégalais attrayant et fortement producteur d’emplois.





Je m’engage en concertation avec le patronat sénégalais à bâtir des champions nationaux dans différents secteurs de l’économie sénégalaise.





Je m’engage à faire de la commande publique un des leviers du développement de l’entrepreneuriat national.





Je m’engage à faire du Sénégal, avant dix ans, l’un des vingt premiers pays au monde producteurs de bus, de camions, de tracteurs, de motoculteurs et de machines-outils.





Chers compatriotes,





Notre Sénégal est un pays spirituel.





L’État que je construirai ne sera pas neutre par rapport aux religions musulmanes, chrétiennes et traditionnelles. Les religions constituent un maillon essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques.





Je mettrai en place les Conseils des cultes musulmans et chrétiens. L’éducation religieuse sera prise en charge par les pouvoirs publics sous la supervision des Conseils des Cultes. Par conséquent la mendicité des talibés sera ainsi éradiquée.





Je soutiendrai fortement les communautés religieuses dans l’éducation, la formation, la construction des lieux de culte ainsi que dans les manifestations religieuses.





Chers compatriotes,





Je m’engage à établir l’équité au profit de la situation économique et sociale des femmes.

Je combattrai sans faiblesse les violences auxquelles les femmes sont confrontées.





Je m’engage à établir un gouvernement qui respecte les parités homme-femme, jeune-adulte.





Chers compatriotes,





Notre nation est toujours en construction.





Je me battrai en permanence pour instaurer définitivement la transparence, l’intégrité, la séparation effective des pouvoirs, le respect strict des institutions, la réduction et l’encadrement des pouvoirs du Président de la République, le renforcement des forces de défense et de sécurité en vue de protéger le pays et les citoyens.





Je ferai de la formation citoyenne un axe primordial de la construction du nouveau citoyen sénégalais.

Je m’appuierai sur le numérique, le digital, les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour asseoir la transparence partout où le besoin se fera sentir, pour dématérialiser les procédures et faciliter l’accès à des services de proximité, développer l’enseignement à distance et la téléconsultation.





Dans le domaine du numérique, le Sénégal est encore loin derrière certains pays d’Afrique comme l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et le Kenya, cependant notre potentiel de ressources humaines, de créativité, d’innovation et de création d’entreprises est immense, c’est pourquoi je m’engage à faire du Sénégal le premier pays numérique d’Afrique avant dix ans.





Chers compatriotes,





Je suis convaincu de la renaissance durable de la culture et du sport au Sénégal.

Les talents existent de même que le désir de pratiquer le sport, de fréquenter une bibliothèque, de suivre un concert, d’aller au cinéma ou au théâtre, etc.





Je m’engage à assurer un développement sans précédent de la formation et des infrastructures sportives et culturelles.





Je contribuerai à revivifier notre culture ancestrale de solidarité, d’accueil, de compassion et de respect générationnel.





Je m’engage à combattre toutes les discriminations dont sont victimes les personnes en situation de handicap et je veillerai particulièrement à leur intégration sociale et à leur sécurité individuelle.





Je m’engage à prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap dans la construction des édifices publics et des édifices privés collectifs.





Chers compatriotes,





Notre Diaspora est une richesse aux ressources encore insuffisamment exploitées pour le pays et pour elle-même.



Je ferai de la Diaspora la quinzième région du Sénégal avec toutes les conséquences qui en découlent.

Je lèverai tous les obstacles à son intégration économique, sociale et culturelle.

Je m’engage à faciliter le retour de l’expertise de la Diaspora au pays à l’image de pays comme la Corée du Sud, l’Inde et la Chine.





Je m’engage aussi à créer un environnement favorable aux investissements de la Diaspora et à la création d’entreprises par les Sénégalais de l’étranger.





Je renforcerai sa participation active à la gestion des affaires du pays.





Chers compatriotes,





Le moment est venu de mettre un terme aux politiques paternalistes de lutte contre la pauvreté. En effet, la pauvreté, malgré ces politiques imposées de l’étranger, ne cesse de s’étendre dans les banlieues de nos villes et le monde rural.





Mon ambition sera, à partir de notre capital humain, de nos ressources naturelles maîtrisées, de nos ressources extractives contrôlées par notre pays, de notre agriculture basée sur la maîtrise de l’eau et des intrants, de notre patrimoine culturel et historique valorisé, de bâtir un Sénégal nouveau où les Sénégalaises et les Sénégalais sentiront la forte amélioration de leurs conditions de vie et de sa qualité.

Ma politique, je l’affirme et je la signe, aura pour finalité de donner à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais l’opportunité d’avoir un emploi ou d’entreprendre.





Je donnerai en fin de compte la chance à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais de s’enrichir honnêtement par son propre travail.





Chers compatriotes,



Je suis le candidat du Sénégal de l’éthique, de la compétence, de l’expérience, de la solidarité entre toutes les couches de la population, de la valorisation de notre identité culturelle, de la confiance en nous-même, du Sénégal qui se construit dans la paix et l’unité.



Je suis le candidat du Sénégal libre de toute tutelle, qui fait en toute circonstance confiance à ses filles et à ses fils, qui est souverain dans ses prises de décisions et profondément panafricaniste.

Chers compatriotes, chères citoyennes, chers citoyens,



Le moment est venu de changer résolument de cap, de choisir le candidat de la vérité, de la dignité, de la connaissance et de l’honneur que je suis.



Ensemble pour un Sénégal digne, libre, juste et prospère !



Je vous remercie de votre aimable attention.