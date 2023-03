Ousmane Sonko depuis son lit d’hôpital: “je ne compte pas quitter le pays pour laisser le terrain à Macky Sall“ - adakar.com

Ousmane Sonko depuis son lit d'hôpital: "je ne compte pas quitter le pays pour laisser le terrain à Macky Sall" Publié le mardi 21 mars 2023

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko s`est adressé aux Sénégalais depuis son lit d`hôpital

Ousmane Sonko a réitéré l’accusation de tentative d’assassinat lors de la journée tendue du jeudi 16 mars 2023 après qu’il a été malmené par les forces de dsécurité et acheminé, avec son avocat au Palais de justice de Dakar.



Depuis la clinique où il est en soins depuis la nuit du jeudi, Ousmane Sonko a confirmé qu’une substance encore non identifiée et qui a eu des effets nocifs sur sa santé lui a été aspergée. Des analyses sont en cours pour déterminer la nature du produit.



"Tout le monde a vu ce qui s’est passé. On m’a versé un liquide. On ne sait pas encore de quel genre de produit il s’agit. On a envoyé un échantillon à l’étranger pour analyser vu qu’on ne dispose pas de matériel pour le faire ici. Déjà des spécialistes en santé se sont exprimés là-dessus. S’il s’avère que c’est le produit en question ça peut nuire", a déclaré Ousmane Sonko dans une vidéo publiée sur sa page Facebook tard dans la nuit.



Sur la probabilité d’une évacuation sanitaire à l’étranger, Ousmane Sonko écarte cette éventualité pour le moment. "On m’a proposé d’aller me faire consulter à l’étranger. Mais, je fais confiance aux agents de santé du Sénégal. Pour le moment, on attend d’avoir tous les résultats pour prendre une décision. (...) Je ne compte pas quitter le pays pour laisser le terrain à Macky Sall, car c’est ici que la lutte va se poursuivre", a-t-il déclaré avant de préciser qu’il va quitter la clinique dès demain, (aujourd’hui, Ndlr).



Le leader du parti “les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité“ prévient d’emblée qu’il ne compte pas se conformer à l’itinéraire que les forces de l’ordre lui imposeront encore s’il devait repartir au tribunal.



"Si Macky Sall veut mettre fin à ma vie qu’il le fasse. S’il veut mettre fin à la vie des millions de Sénégalais qu’il le fasse. Parce que nous allons refaire ce qu’ils nous ont refusé la dernière fois. Rien ne m’interdit d’emprunter le chemin que je veux en allant au tribunal. Surtout, je ne suis même pas obligé d’aller au tribunal. Je pouvais rester chez moi", a averti Ousmane Sonko.





Makhtar C.