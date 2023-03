Au procès d’Ousmane Sonko pour diffamation, la fracture des deux Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au procès d’Ousmane Sonko pour diffamation, la fracture des deux Sénégal Publié le mardi 21 mars 2023 | LeMonde.fr

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko aux mains des forces de l`ordre

Tweet

Dans une ambiance électrique, le principal opposant au président Macky Sall comparaissait pour avoir accusé le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, de détournements de fonds.



Il y a d’abord cette image. Celle d’un président d’une cour de justice entouré par neuf agents encagoulés du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Sommes-nous dans « une caserne » ?, se demandent certains avocats qui réclameront à plusieurs reprises que ces hommes armés quittent le lieu. Sans succès.



Jeudi 16 mars, alors que la salle d’audience numéro 7 du palais de justice de Dakar est cernée par les gendarmes d’élite, le pouvoir du président Macky Sall semble montrer ses muscles et sa nervosité. Certaines rues de la capitale sénégalaise sont gardées par des Eléphants ou autres Tigres, des appellations d’unités floquées sur la tôle blindée des camions antiémeutes.

Lire aussi : Au Sénégal, la tension monte avant le procès pour diffamation de l’opposant Ousmane Sonko



Ce matin-là, le président de la cour Pape Mohamed Diop doit juger une affaire qui semble « ordinaire », ouverte une première fois, le 2 février, avant d’être reportée à deux reprises : une plainte pour diffamation entre deux hommes politiques. D’un côté, Ousmane Sonko, 48 ans, patron des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), maire de Ziguinchor, la grande ville de Casamance, et principal adversaire du chef de l’Etat Macky Sall qu’il soupçonne de vouloir briguer un troisième mandat lors de la présidentielle du 25 février 2024. De l’autre côté, Mame Mbaye Niang, 46 ans, ministre du tourisme, que M. Sonko accuse de détournement de fonds.

« Littéralement brutalisé », « gazé »



10 h 41. La silhouette fine du leader de l’opposition entre dans la salle bondée. Il a l’air sonné, un peu perdu, presque fébrile. Sur le haut de son boubou crème apparaissent des traces rougeâtres. Ses avocats, plus d’une dizaine, l’entourent comme pour le protéger ou l’étreindre. L’un de ses conseils, Ousseynou Fall, prend alors la parole : il clame que son client a été « littéralement brutalisé », « gazé » aussi par la police en quittant son domicile, situé Cité Keur Gorgui, au nord de Dakar, pour se rendre à son procès. Tout comme leur confrère Ciré Clédor Ly qui accompagnait alors M. Sonko.



En effet, un peu plus tôt dans la matinée, le candidat à la présidentielle de 2024 s’est fait vivement malmener par les forces de l’ordre dans un nuage de lacrymogène. Pour cette troisième audience, le président du Pastef qui comparaît libre voulait choisir son itinéraire : en chemin, il a été embarqué par la brigade d’intervention polyvalente (BIP) qui l’a amené au tribunal.