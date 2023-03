Ousmane Sonko : « Je ne souhaite pas être évacué, c’est un piège » - adakar.com

Ousmane Sonko : « Je ne souhaite pas être évacué, c'est un piège » Publié le mardi 21 mars 2023

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko s`est adressé aux Sénégalais depuis son lit d`hôpital

Le jeudi 16 mars 2023, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, a eu une altercation avec les forces de l’ordre alors qu’il se rendait à son procès, finalement reporté. Dans la soirée, ressentant des douleurs, il a demandé à être évacué vers un hôpital à Dakar.

Remerciements et situation actuelle.



Dans sa déclaration dans la soirée du 20 mars, Ousmane Sonko a tenu à remercier ses soutiens : « Je remercie les amis, les sympathisants, les militants, tout le monde, ceux qui sont venus et ceux qui n’ont pas pu venir me rendre visite ici dans mon lit d’hôpital. » Il a également donné des nouvelles de sa santé : « Alhamdou Lilah, je me porte de mieux en mieux, mais nous ne savons pas encore les véritables conséquences de ce qui m’arrive. Nous ne connaissons toujours pas la substance que j’ai inhalée. »



Voici la une séquence de sa déclaration en vidéo.



Analyse de la substance et évacuation sanitaire



Ousmane Sonko a mentionné les démarches en cours pour identifier la substance à laquelle il a été exposé : « Compte tenu de l’absence d’appareil adapté au Sénégal, des échantillons ont été envoyés à l’étranger pour des analyses afin de déterminer la composition de la substance à laquelle je me suis exposé. » Il a également évoqué les rumeurs d’évacuation sanitaire : « On m’a rapporté que les autorités ont évoqué une évacuation sanitaire. Je ne cherche pas à être évacué, car cela pourrait être un piège. Une fois sorti du pays, il se pourrait que je ne puisse plus jamais revenir. »



Le combat continue au Sénégal



Ousmane Sonko a réaffirmé sa détermination à rester au Sénégal pour mener le combat : « Le combat se déroule au Sénégal, pour rien au monde je ne partirai. Si je quitte le pays, cela affaiblirait ce qu’il reste de la résistance. Je ne vais nulle part. » Et il a lancé un défi au président Macky Sall : « Par contre, si Macky Sall souhaite me tuer, il n’a qu’à le faire. Mais nous nous battrons tous ensemble pour le combat qui nous attend. »



« Le combat se déroule ici au Sénégal » en vidéo