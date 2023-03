Chine : Xi Jinping s’engage à « réduire l’écart nord-sud » - adakar.com

La visite de Xi Jinping est vitale pour l`avenir des relations bilatérales, selon le président sénégalais

La visite d`Etat au Sénégal du président chinois Xi Jinping, prévue les 21 et 22 juillet, est historique et vitale pour l`avenir des relations bilatérales, a déclaré le président sénégalais Macky Sall lors d`une interview accordée jeudi soir à la presse chinoise. Tweet

Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine a indiqué mercredi 15 mars 2022 que son pays va « réduire l’écart nord-sud », lors d’un discours au "Dialogue de haut niveau" entre le Parti Communiste Chinois (PCC) et les partis du monde".



« La Chine va soutenir et aider fermement les pays en voie de

développement pour réaliser l’industrialisation et la

modernisation, donner des solutions et des forces chinoises pour

réduire l’écart nord-sud, et réaliser le développement commun », a indiqué Xi Jinping également secrétaire général du Parti Communiste Chinois.



Xi Jinping a souligné que la Chine s’engage à promouvoir un développement de haute qualité ainsi que le développement et la prospérité à l’échelle mondiale.



Le président chinois a affirmé que « les pays en avance doivent aider les autres à se développer ».



La République populaire de Chine, à l’offensive ces 20 dernières années, dit vouloir partager son destin avec le reste du monde dans l’objectif de « promouvoir également le développement du monde entier ». Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a réitéré, les ambitions de son pays « à construire » des partenariats gagnant-gagnant et à débarrasser l’humanité de toute visée impérialiste.



Le Dialogue entre le Parti Communiste Chinois et les autres partis du monde entier existe depuis 2017.







