Macky Sall sur le 3e mandat: “Je ne me dédis pas [mais] ma conviction peut évoluer et les circonstances peuvent m’amener à changer de position“ - adakar.com

Macky Sall sur le 3e mandat: "Je ne me dédis pas [mais] ma conviction peut évoluer et les circonstances peuvent m'amener à changer de position" Publié le lundi 20 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Inauguration du pont de Marsassoum baptisé Famara Ibrahima Sagna

Sédhiou, le 1er mars 2023 - Le chef de l`État Macky Sall a procédé à l`inauguration du Pont de Marsassoum, baptisé Famara Ibrahima Sagna. Tweet

Le président de la République s'est davantage dévoilé sur la question relative à la troisième candidature. À la faveur d'une interview accordée au journal français L'Express, le président Macky Sall a levé un coin du voile sur la probabilité qu'il puisse se porter à nouveau candidat.



Même s'il assure qu'en dépit des investitures venant des organisations de son parti, sa position n'est pas fixée, Macky Sall assure qu'il se déterminera le moment



"Cette question m’a été posée des dizaines de fois. Dans mon camp, les gens se sont déjà positionnés pour m’investir comme candidat. Je n‘ai pas encore apporté ma réponse. J’ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d’abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise", a déclaré Macky Sall à L'Express, ce lundi, en réponse à la question de sa candidature agitée pour 2024.



Par rapport aux inquiétudes que soulèvent sa possible candidature et les risques d'instabilité qu'elle pourrait entraîner, Macky Sall estime que la question juridique ne se pose plus parce que trancher par le Conseil constitutionnel depuis 2016.



"Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C’est un débat politique, je l’admets", a justifié le chef de l'État, Macky Sall.



Alors que les propos sur l'impossibilité d'une troisième candidature qu'il avait tenus en 2016 et écrit dans son livre de précampagne électorale en 2019 lui sont rappelés, Macky Sall s'empresse de souligner qu'il ne se dédie pas. Mais il prévient que sa position d'antan peut évoluer. "Je ne me dédis pas. J’ai donné une opinion qui correspondait à ma conviction du moment. Celle-ci peut évoluer et les circonstances peuvent m’amener à changer de position. Nous sommes en politique. Mais pour l’instant, je n’ai pas déclaré ma candidature. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit."



Makhtar C.