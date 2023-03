Appel des délégués de quartier et chefs de village de Dakar : Macky et Sonko invités au dialogue pour la stabilité du pays - adakar.com

News Politique Article Politique Appel des délégués de quartier et chefs de village de Dakar : Macky et Sonko invités au dialogue pour la stabilité du pays Publié le lundi 20 mars 2023 | dakaractu.com

Le climat de tension que vit le pays actuellement fait réagir les délégués de quartier et chefs de village de la région de Dakar. Ces derniers, par le biais de leur président, Hamidou Diallo, appelle le Président Macky Sall et son principal opposant, Ousmane Sonko, au dialogue pour l’intérêt du pays. «Nous invitons le président de la République, Macky Sall, et l’opposition, particulièrement le président Ousmane Sonko, à s’asseoir autour d’une table pour un règlement définitif de cette douloureuse crise qui empêche le Sénégal d’être tranquille», déclarent ces autorités.



«Par ma voix, nous demandons solennellement au Peuple sénégalais, particulièrement aux hommes politiques, un apaisement de cette tension, qui est en train de prendre forme dangereusement. Nous réclamons la stabilité du pays et l’union des cœurs, la sérénité et le dialogue citoyen à tous les acteurs politiques, chefs religieux et de toutes confessions réunies et la Société civile», a laissé entendre M. Diallo. Ce dernier déclare avoir constaté, depuis plusieurs semaines, des tensions entre acteurs politiques jusqu’à ce que mort d’hommes s’en suive. «Et, c’est regrettable pour notre très cher Sénégal. Que se passe-t-il dans ce pays ? Où sont nos valeurs ?», s’interrogent ces autorités.



«Pire, ces dégâts matériels enregistrés ont causé des préjudices financiers énormes consécutifs à des pillages, vols et surtout un climat social délétère, des commerces et boutiques fermés et des travailleurs et élèves restés chez eux de peur d’être agressés. Pourquoi cela ?», s’interroge encore le président des délégués.



Poursuivant, Hamidou Diallo s’est aussi adressé à la jeunesse pour leur dire : «Vous, la jeunesse, vos parents ont besoin de vous demain. Ne suivez pas ces politiciens qui vous utilisent comme chair à canon. Ne vous aventurez pas à vous engager dans des actes qui risquent de compromettre votre avenir, surtout dans le domaine de l’emploi, au cas où certains investisseurs s’abstiendraient de venir au Sénégal ou procéderaient à des licenciements massifs pour des raisons économiques. Refusez cela.»

Par Abdou Latif MANSARAY

