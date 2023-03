Accident sur l’autoroute: Neuf blessés du côté de la gendarmerie nationale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Accident sur l’autoroute: Neuf blessés du côté de la gendarmerie nationale Publié le lundi 20 mars 2023 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Un véhicule de la gendarmerie a fait un accident sur l`autoroute

Tweet

Une vidéo montrant une voiture de la gendarmerie nationale, qui transportait des pandores, renversée sur l’autoroute à péage, à hauteur de l’école Mariama Niass, a fait le tour de la toile, hier en début d’après-midi.



Selon nos informations, le bilan fait état de neuf blessés. Mais nos sources informent qu’aucune blessure sérieuse n’a été enregistrée. À la question de connaître les raisons de cet accident spectaculaire, nos sources sont restées aphones, refusant de donner plus de détails. En tout cas, on apprend que les blessés ont été pris en charge et pourraient reprendre le service sous peu.