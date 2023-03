Renforcer la sécurité en mer en Afrique de l’ouest : Un patrouilleur de la marine italienne à Dakar - adakar.com

Renforcer la sécurité en mer en Afrique de l'ouest : Un patrouilleur de la marine italienne à Dakar
Publié le lundi 20 mars 2023

© aDakar.com par DR

Macky Sall baptise le nouveau patrouilleur de la marine nationale "Le Kédougou"

Dakar, le 19 Juin 2015 - Le président Macky Sall a baptisé le nouveau patrouilleur de la marine nationale "Le Kédougou". Le navire a pour mission principale la surveillance maritime, la police en mer ainsi que la recherche et le sauvetage en mer. Tweet

L’ambassadeur d’Italie au Sénégal, Giovanni Nini Umberto De Vito, s’est rendu vendredi dernier , à bord du patrouilleur de la marine militaire italienne «Commandante Foscari» en escale à Dakar. C’est dans le cadre de la sécurité maritime en Afrique de l’ouest, annonce un communiqué reçu



L’ambassadeur, accompagné de l’attaché militaire, s’est entretenu avec les représentants de la marine sénégalaise. Il s’agit du capitaine de vaisseau Karim Moulaye Mara et du commandant de la base navale de Dakar, Djibril Diawara.



Durant cette rencontre, poursuit le communiqué, Italiens et Sénégalais ont échangé sur les bonnes relations de collaboration entre les deux marines et surtout exploré de nouvelles pistes de travail commun pour mieux contribuer à la sécurité maritime des pays de la région et ceux du golfe de Guinée.