Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) a annoncé un mouvement d'humeur de deux jours, les mardi 21 et mercredi 22 mars prochains.



L'organisation syndicale annonce ce plan d'actions pour dénoncer principalement les arrestations arbitraires et aveugles d’enseignants et d’élèves et la violation de l’espace scolaire par les forces de l’ordre observée depuis la tenue, la semaine dernière des manifestations politiques à Dakar mais également dans plusieurs départements du pays.



Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) annonce ainsi un débrayage à partir de 9 heures, suivi d'assemblées générales dans les établissements, le mardi 21 mars 2023. Le lendemain, mercredi 22 mars 2022, une grève totale est annoncée sur l'ensemble du territoire.



Parmi les doléances du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) figurent aussi le règlement définitif des problèmes de formation pour toutes les cibles, à savoir les professeurs de Philosophie, les Meps, les chargés de cours, les titulaires de diplômes académiques et les professeurs issus du recrutement spécial.



Le cadre syndical demande également la reprise de la formation à distance pour les professeurs contractuels et le règlement de la question des décisionnaires et des lenteurs administratives.



Selon le CUSEMS, ce mouvement d'humeur qui démarre mardi est décrété à titre d'avertissement.



Makhtar C.